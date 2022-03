Nechtěla jen sedět a plakat. Ruská studentka ve Zlíně pomáhá s tlumočením

Anastasia nesla informace o tom, co se děje na Ukrajině dost těžce. „Obrečela jsem to na záchodě. Složila jsem se psychicky i fyzicky. Hodně mi ale pomohla psycholožka, kterou máme ve škole. A také jsem si pro sebe vyhodnotila, že když budu sedět a plakat, tak tím nepomůžu sobě ani nikomu jinému. Tak jsem se docela rychle zapojila do dobrovolničení,“ popsala.

Studentka z města poblíž Jekatěrinburgu žije v Česku tři roky. První rok studovala český jazyk v Brně, teď se dva roky učí grafický design na Fakultě multimediálních komunikací zlínské univerzity. Baví ji tvořit potravinové obaly a s přítelem chce po studiu zůstat v Praze, Brně nebo Liberci.

Už pomohla v materiální sbírce, kterou univerzita uspořádala, a také začala tlumočit. Třeba v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině ve zlínské nemocnici, kam míří všichni uprchlíci kvůli vyřízení nezbytných dokumentů a povolení. Tam se seznámila s jednou rodinou a pomohla jejich dceru zařadit mezi studenty univerzity.

Před dvěma týdny se pak ujala prvních ukrajinských studentek, které reagovaly na nabídku evropských univerzit a kvůli přerušení výuky přijely do Česka, aby se dál vzdělávaly ve svých oborech.

„Pomáhám jim s vyřizováním věcí na úřadech, s orientací ve městě, se záležitostmi na univerzitě. Do tlumočení se zapojilo hodně rusky mluvících studentů. Sama tady mám kamarády ze zemí bývalého Sovětského svazu, z Kazachstánu, Běloruska, Ukrajiny. Řekla bych, že nás tato situace spojila,“ vysvětlila Anastasia.

Do pomoci s tlumočením se zapojili i další její spolužáci z Ruska a Ukrajiny. S různými překlady na úřadech, v centru i na dalších místech jich působí asi pět desítek a jsou velmi potřební.

Důsledky válečného konfliktu ale pociťují i sami na sobě. Anastasia s přítelem, který je také z Ruska, finanční situaci zatím zvládá.

Zpět do Ruska? Maximálně na návštěvu

„Ale jak dlouho, to nevíme. Ještě pár měsíců, možná letní semestr zvládnu. Ale na léto už si budu muset najít nějakou brigádu. Vím, že jsou nějaké možnosti, jak poslat peníze z Ruska do Česka, ale kurz je momentálně špatný,“ poukázala. „Ale do Ruska bych se vrátit nechtěla, jedině na návštěvu za maminkou,“ doplnila.

Pro podobné případy se univerzita rozhodla nabídnout ruským a ukrajinským studentům jednorázové sociální stipendium.

„Začínají mít velké existenční problémy, zvlášť studenti z proevropských rodin, kteří s nimi často ani nejsou v kontaktu. Pomáháme jim i domluvit práci na léto, protože ruským studentům už se třeba na jejich nabídku brigády hlásí méně firem než dříve,“ upozornil koordinátor Welcome centra zlínské univerzity František Brázdilík.

Škola už se také domluvila s Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, že bude jedním z odběratelů, aby studentům zajistila základní potřeby.