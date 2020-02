Auto plné cizinců bez dokladů sjelo do řeky, policisté hledají převaděče

Hlídka dopravních policistů ve čtvrtek před sedmnáctou hodinou zastavila na hlavním tahu I/50 ve směru od Slovenska do vnitrozemí osobní automobil, ve kterém byl řidič a pět pasažérů.

Policisté chtěli od celé posádky předložit doklady, které ale spolujezdci neměli u sebe. Hlídka proto chtěla přivolat cizineckou policii ke zjištění totožnosti.

„Řidič se ale zničehonic rozjel, otočil se do protisměru a začal ujíždět zpět ke slovenským hranicím. U obce Popovice pak nezvládl řízení a havaroval v řece Olšavě,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Celé osazenstvo auta se pak snažilo z místa nehody utéct. Policistům se podařilo zadržet pětici spolucestujících. Řidič jako jediný utekl.

„Do brzkých ranních hodin jsme v okolí prováděli pátrací akci, do které byl zapojen vrtulník s termovizí, psovodi a dohromady necelá padesátka policistů. Bohužel řidiče se nám vypátrat nepodařilo. Pátrací akce sice byla ukončena, ale pátrání nadále pokračuje,“ poznamenala Kyšnerová.

U zadržených cizinců policisté předpokládají, že jde o Vietnamce. Jejich totožnost se snaží ověřit. Zjišťují také, odkud kam cestovali a za jakým účelem.

„Řeší to s nimi cizinecká policie. Není to jednoduché, musíme například sehnat překladatele. Ti lidé se k tomu musejí vyjádřit. Samozřejmě pracujeme s verzí, že by se mohlo jednat o běžence. V tuto chvíli ale nemůžu potvrdit, že se o běžence jedná,“ uvedla policejní mluvčí.

K vytažení aut museli hasiči povolat speciální techniku.

„Policejní potápěči provedli uchycení automobilu. Automobil byl z řeky vytažen jeřábem Hasičské záchranné služby Správa železnic,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Roman Žemlička.