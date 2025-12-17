Nemstěte se nám. Zdrcená matka muže obviněného z únosu chlapce promluvila

„Před chvílí jsme měli před domem děsivý zážitek. Prosím, vy všichni, kteří se chcete pomstít, nebo nás vystrašit, vyděsit a další věci, které vás napadají. Náš syn tu měl pouze trvalý pobyt. Jinak od svých osmnácti let bydlel jinde. Brzy mu bude 26 let,“ napsala na svém profilu na sociální síti Facebook.
„To, co se stalo je hluboce neomluvitelné a pro mne jako pro rodiče nepochopitelné. Je to velmi bolestivé, neboť dozvědět se něco takového, je pro rodiče, obzvlášť pro mne, mámu, něco, co nikdo nechce ani v tom nejhorším snu, natož ve skutečnosti.“
|
Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle žalobce šlo dítěti o život
Syna podle ní jako rodiče vychovali nejlépe, jak mohli, do osmnácti let. „Pak už je každý zodpovědný sám za sebe a i syn si ponese následky a důsledky svého konání. Nejvíce to odneseme my. My, co jsme teď viděni,“ podotkla.
„Tímto vás chci s úctou k vám všem poprosit, abyste zanechali všech myšlenek a pokusů o nějakou odplatu, neboť nemůžeme soudit někoho, když neznáme jeho příběh. Vy, co mě znáte, tak víte, jaká jsem. Jdu srdcem a cestou za kterou se v okamžiku smrti nebudu stydět, ať už v konání či v myšlenkách.“
|
Rodinné vztahy, masáže a ezoterika. Co je klíčem k záhadnému únosu chlapce
„Prosím, nesuďte, ani mě a mou rodinu nestrašte. Rodičovství je jako luk a děti jako šípy, které kolikrát doletí tam, kde my už v jejich dospělosti nejsme. A někdy můžeme mířit sebelépe a přesto se během letu může změnit jejich vlastní směr. Přeji nám všem, ať každý den nosíme soucit, citlivost a důstojnost,“ dodala.
Podle žalobce šlo unesenému chlapci o život
S uneseným školákem se žena znala, stejně tak jako s jeho rodinou. Bydleli nedaleko a s matkou chlapce sdílela zálibu v ezoterice a alternativní medicíně.
|
15. prosince 2025
Muže obviněného z únosu dvanáctiletého chlapce v Halenkovicích poslal zlínský soud ve středu do vazby. Na jednání ho přivezla ozbrojená policejní eskorta. Pětadvacetiletý Filip S. je stíhaný za pokus o vraždu a zbavení osobní svobody. Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo až výjimečný trest. Podle středečního vyjádření státního zástupce Martina Malůše zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že unesenému chlapci šlo o život.
Obviněný bydlel v těsné blízkosti dvanáctiletého chlapce, rovněž v Halenkovicích. Domy oběti a podezřelého jsou od sebe vzdáleny jen několik stovek metrů.
Muž chlapce odnesl na chatu ve Žlutavě a držet ho tu tři noci, než ho v neděli odpoledne vypátrala policie, která přijela na základě hlášení místních obyvatel.
„I když je v obci mnoho spekulací, co může být v pozadí, pracuje se v tuto chvíli s nejpravděpodobnější verzí, že šlo o brutální únos od samého počátku,“ řekl iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.
|
14. prosince 2025