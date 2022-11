Žalobu miliardáře Jiřího Šimáně na Zlínský kraj zatím nebude řešit soud

Výsledkem mimosoudního jednání by mohla být nová smlouva. Ta by všechny předchozí závazky měla zrušit, a vedení Zlínského kraje by tím pádem mělo o jeden problém méně. Tak si to alespoň přeje hejtmanství. „Náš cíl je, abychom s firmou uzavřeli úplně novou smlouvu, která bude zcela rušit všechny závazky té současné,“ prohlásil hejtman Radim Holiš.

Zatím ale rok a půl trvající vyjednávání s firmou Unimex Group, které se týkají plochy pro dříve plánovanou stavbu nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, do tohoto bodu nedospěla. Kraj ale alespoň dosáhl zrušení soudního jednání.

„V pondělí jsme se spolu s právníky sešli přímo s panem Šimáně, slyšel informace přímo od nás a to se ukázalo jako důležité. My jsme sice měli připravené silné argumenty, ale mimosoudní dohoda je pro kraj určitě výhodnější,“ vysvětlil aktuální změnu Holiš. „Riziko soudního jednání je zažehnané, to je dobrá zpráva.“

Firma, která patří jednomu z nejbohatších Čechů Jiřímu Šimáně, se v této chvíli nechtěla vyjadřovat. „Do uzavření celé záležitosti situaci nebudeme nijak komentovat,“ oznámila za Unimex Group Julie Šmoldasová.

K tomu, aby se obě strany dohodly samy, je vyzval i zlínský okresní soud. Právníci obou stran teď mají za úkol zpracovat návrh dohody, kterou pak budou schvalovat krajští radní a následně zastupitelé zřejmě na únorovém zasedání. Jak bude postavená, není v tuto chvíli jasné a hejtman nechtěl sdělovat detaily. Ve hře je ale možná nabídka jiného pozemku na okraji malenovické zóny.

„Je to ještě otevřené, ale toto řešení bereme jako tu lepší variantu pro kraj,“ upřesnil hejtman. „Firma si to musí ještě prověřit. My už jsme jim jiný pozemek nabízeli v únoru, ale pak jsme nedostali jasné odpovědi.“

Pozemek je pro kraj klíčový

Pozemek, který dříve patřil společnosti Unimex Group, je pro kraj klíčový, přestože má necelých tisíc metrů čtverečních. Stojí totiž uprostřed plochy o rozloze 140 tisíc metrů čtverečních nedaleko nákupního centra a sídliště v Malenovicích. Kraj ho koupil před dvěma lety stejně jako další pozemky, aby na velké ploše mohl postavit novou nemocnici.

S nápadem tehdejšího hejtmana Jiřího Čunka souhlasili i krajští zastupitelé. „Jsem přesvědčený, že dnes už by se tam mohlo kopat a tento spor by nebyl,“ konstatoval nedávno Čunek.

Tento plán ale po volbách v roce 2020 vzal za své. Nové vedení kraje se shodlo na tom, že stavba by byla mnohem dražší než avizovaných osm miliard a že na to kraj v nejbližších letech nebude mít peníze.

Strategická rozvojová plocha

Investiční záměr nové nemocnice pak zastupitelé prodloužili do roku 2040. Jenomže ve smlouvě s Unimex Group se kraj zavázal, že na pozemku postaví nemocnici. Nedodržení této podmínky je hrubým porušením smlouvy, a právě proto firma podala na kraj žalobu a chtěla pozemek vrátit.

„S vedením kraje jsme opakovaně jednali, ale nepřineslo to žádné konkrétní výsledky. Kraj předkládal návrhy, které nebyl schopen garantovat. Proto jsme se obrátili na soud,“ zdůvodnil před měsícem Šimáně.

Scelené pozemky ve Zlíně-Malenovicích teď pro kraj představují strategický prostor a mají také vyšší hodnotu, než za kterou je nakupoval. Zatím není jasné, co by na ploše mohlo vzniknout, nicméně v budoucnu ji kraj určitě využít chce. Vrácením pozemku by se vše zkomplikovalo. I proto chce hejtmanství dosáhnout nové smlouvy.

Za téměř 50 parcel ve Zlíně-Malenovicích zaplatil před více než dvěma lety kraj dohromady 230 milionů korun. Cena za metr čtvereční byla 1 650 korun. Stále jsou v této lokalitě pozemky, které kraj nevlastní. Například město Zlín má 12,5 tisíce metrů čtverečních.