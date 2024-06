Ve Zlínském kraji mají první obchod bez obsluhy, je šancí pro další obce

Na náměstí v Uherském Ostrohu sedí ve stínu stromu místní obyvatelka Ludmila Janečková a těší ji, že se tady po rekonstrukci opět otevírá obchod. Jiný je v tom, že přes den v něm jsou prodavačky, ale v noci a větší část víkendu ne, ačkoliv je stále otevřený. Zákazníci se dovnitř dostanou pomocí aplikace, kterou si stáhnou do mobilu. A nakoupí si sami.

„Určitě budu prodejnu navštěvovat. Většinou i starší lidé mají chytré telefony, jen si do nich musí dát aplikaci,“ řekla Janečková.

Věří, že jí s tím mladí členové rodiny pomůžou a bude chodit nakupovat i mimo dobu, kdy je v obchodě obsluha. To bývá ve všední dny od 9.30 do 16.30, v sobotu od 9.30 do 12.30.

„Výhoda obchodu spočívá v jeho umístění v centru města, tedy v pěší dostupnosti většiny obyvatel a zároveň v místě, které navštěvuje řada turistů. Nakoupit si bude možné kdykoliv bez složitého cestování,“ nastínil František Polák, předseda představenstva Jednoty spotřebního družstva COOP v Uherském Ostrohu, jež obchod provozuje. Pokud by prodejna nepřešla na automatizovaný režim, musela by se zavřít, protože byla ztrátová.

„Koncept automatizovaného provozu se ukazuje být řešením pro celou řadu druhů prodejen,“ zmínil Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP.

Automatizace zvyšuje i tržby

Je to její 39. obchod v tomto režimu, první otevřela před dvěma lety. Letos by jich mělo být sto. Další i ve Zlínském kraji, třeba v Buchlovicích a v Uherském Hradišti.

„Menším obcím pomáhá automatizace udržet obchody, protože koncept zvyšuje pohodlí zákazníků, a tedy i tržby, a přitom nezvyšuje personální náklady spojené s delší otevírací dobou,“ řekl Němčík.

Z malých obcí v posledních letech ve velkém mizí obchody. Za poslední tři roky téměř čtyři stovky, od roku 2000 několik tisíc. COOP spolupracuje se starosty i Sdružením místních samospráv ČR. Podle předsedkyně sdružení Elišky Olšákové jsou automatizované prodejny budoucností venkova.

„Je to řešení v místech, kde neudrží prodejnu, protože ji nezaplatí nájemník, který by ji provozoval, a nechce tam jít řetězec, protože tam není tak velká kupní síla,“ míní.

Nákup přitom příliš složitý není. Lidé musejí mít bankovní identitu a chytrý telefon. Do něho si stáhnou aplikaci DoKapsy, pak si v telefonu vyberou prodejnu a systém jim vygeneruje QR kód. Ten přiloží ke čtečce u vstupu do budovy a pak ještě jednou u dveří, které vedou přímo do prodejny.

Na zákazníky dohlíží šestnáct kamer

Bez obsluhy z hygienických důvodů nenakoupí pouze krájené uzeniny a sýry. Pak zaplatí kartou u samoobslužné pokladny. Při odchodu opět použijí QR kód.

„Díky využití bankovní identity na jednu stranu řešíme problém s bezpečností a bráníme se případným nenechavcům, ale na stranu druhou zajišťujeme, že do prodejny vstupují pouze lidé starší osmnácti let, a můžeme tedy v automatizovaném režimu prodávat třeba alkohol,“ předestřel Němčík.

Pohyb zákazníků v Uherském Ostrohu sleduje šestnáct kamer, které hlídá umělá inteligence. Pokud zaznamená něco neobvyklého, předá informaci operátorovi na dispečinku ostrahy.

„Ten se podívá na kamery a zjistí, co se děje. Jestli je to poplach, zavolá policejní výjezd, záchranku,“ nastínil Němčík. „Může také na dálku odblokovat dveře. Takže prodejna není úplně bez obsluhy, ale má vzdálenou obsluhu.“

Podle něho je to i konkurenční výhoda v boji o zákazníka. „Každý, kdo teď začne, tak mu bude trvat dva roky, než získá zkušenosti, které my už máme,“ poznamenal Němčík s tím, že se na tento provozní model přijíždějí ptát i obchodníci ze zahraničí.

COOP automatizoval prodejny o rozloze od 18 do 620 metrů čtverečních. „Moje myšlenka je, že bychom měli časem zautomatizovat všechny prodejny,“ uvažuje Polák.

„Není to omezené plochou, ale z hypermarketu bych automatickou prodejnu nedělal. V devadesáti procentech obchodů to je však realizovatelné,“ tvrdí Němčík.

Ostatní obchody si obsluhu zatím ponechávají

Konkurence se ale tímto směrem zatím většinou nevydává. Některá nabízí pouze samoobslužné pokladny. „Upřednostňujeme přímý kontakt se zákazníkem, protože můžeme reagovat na jeho případné podněty,“ sdělila mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

„Tento typ prodeje se více hodí pro menší obchody, a proto zvažujeme zavedení automatizovaných prodejen u obchodů Žabky,“ poznamenala mluvčí Teska Iva Pavlousková. Podle mluvčí Kauflandu Renaty Maierl automatizace prodejen možná je a může to být i konkurenční výhoda.

„Naše prodejny mají dostatečně dlouhou prodejní dobu, kdy si u nás může zákazník nakoupit. Navíc máme otevřeno během víkendu či svátků,“ uvedla. „Noční odbavení nákupu je jistou výhodou, ale nemělo by to zásadně ovlivnit nákupní chování našich zákazníků.“

Řetězec Albert investuje podle mluvčího Jiřího Marečka stovky milionů korun do rychlejšího odbavení nákupů a zlepšení pohodlí pro zákazníky.

„Velká část robotizace se ovšem odehrává ve sféře, která je pro zákazníky skrytá,“ sdělil Mareček.