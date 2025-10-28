„Došlo zde k výbuchu plynu ve sklepě domu, který stojí v rodinné zástavbě mimo centrum města. Příčiny jsou stále v šetření,“ uvedl mluvčí policie Radomír Šiška.
Hasiči obdrželi hlášení o události ve tři čtvrtě na dvě v noci. Na místo byly vyslány čtyři jednotky, přičemž první dorazila už za pět minut. Oheň se podařilo uhasit pomocí dvou proudů vody.
„Na místě se nacházela zraněná osoba, které hasiči poskytli předlékařskou péči až do příjezdu posádek zdravotnické záchranné služby. První psychickou pomoc zasaženým poskytl také člen týmu posttraumatické péče HZS Zlínského kraje,“ doplnil mluvčí krajských hasičů David Martinec.
Vrtulník letěl se zraněným do Brna
Přivolaní záchranáři ošetřovali i ostatní obyvatele domu. Podle policie bylo v domě dohromady pět osob. Jednoho zraněného muže vrtulník letecké záchranné služby transportoval do nemocnice v Brně.
Požár se podařilo lokalizovat zhruba po patnácti minutách od příjezdu jednotek, úplná likvidace následovala kolem tři čtvrtě na čtyři. Na místě poté zůstala místní dobrovolná jednotka, která dohlížela na požářiště a zajistila převoz obyvatel domu do náhradního ubytování.
Výše škody je předmětem šetření hasičů a policie.
