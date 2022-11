Nechceme podrazačku, protestovali lidé v Brodě při volbě nové starostky

Sál kulturního domu zaplněný do posledního místa, protestní transparenty a atmosféra plná rozhořčení. Úterní ustavující zastupitelstvo v Uherském Brodě rozhodně nebylo klasickým prvním zasedáním, jaké známe z jiných měst.

Přilákalo více než 300 obyvatel. Jedni přišli podpořit šestašedesátiletou Miroslavu Polákovou před její volbou do čela města, druzí ji naopak vyzvali k odstoupení a přenechání postu někomu jinému.

„Mirko, pokud to uděláš, staneš se starostkou města na základě zrady, podvodu a zcela nemorálního činu, který rozdělil občany města na dva tábory,“ prohlásila například ve svém příspěvku Bohdana Smržová, bývalá novinářka, členka sdružení Uherskobrodští patrioti a jedna z osobností polistopadových událostí v roce 1989 v Uherském Brodě.

Poláková kandidovala ve volbách jako nestraník za hnutí Nezávislí za rozvoj města. Ti byli součástí vládnoucí koalice spolu s KDU-ČSL a ODS. Ve volbách získali dohromady 14 mandátů a v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu by měli těsnou většinu. Po volbách se na spolupráci znovu domluvili.

Poláková se ale rozhodla jinak a spojila se s vítězným hnutím ANO, které se domluvilo na koalici se sdružením Vstřícnost, slušnost, komunikace (VSK) a Brod žije!. Díky tomu se počet jejich mandátů zvýšil ze 13 na potřebných 14. Tato koalice pak oznámila, že jejich kandidátkou na starostku je právě Poláková.

Mezi politiky i obyvateli to vyvolalo velkou kritiku. Poukazovali třeba na to, že úspěšná a oceňovaná středoškolská učitelka nemá s komunální politikou žádné zkušenosti, že své rozhodnutí nijak nevysvětlila nebo že usiluje o pozici starostky přesto, že získala druhý nejnižší počet preferenčních hlasů ze zastupitelů.

Na jednání přišli lidé s transparenty

Na jednání si přinesli i transparenty s nápisy „Kdo akceptuje podrazy, podvody a nečestné jednání, ztrácí sám svou čest“ nebo „Nechceme na radnici starostku podrazačku, zrádkyni a podvodnici“.

Dosavadní koalice se kandidaturu Polákové snažila i během ustavujícího zasedání zvrátit. Obavy z výsledku hlasování ale byly viditelné i na druhé straně. Během čtyř hodin tak politická kultura vzala za své. Na řadu přišly překvapivé návrhy, výzvy k odstoupení, hlasité pokřikování, pokus o nové složení široké koalice i dotazy ponechané bez odpovědí.

Nová koalice například oproti všeobecným zvyklostem navrhla, aby ustavující schůzi řídil Ladislav Kryštof z VSK. Obvyklé přitom je, že předsedajícím, který uděluje slovo a ukončuje diskuzi, je dosluhující starosta, v tomto případě Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL).

„To je jasné, je tady hodně lidí, bojí se a chtějí to brzy utnout, aby si ten svůj hlas pro Polákovou třeba ještě někdo nerozmyslel,“ diskutovali mezi sebou někteří návštěvníci.

Končící koalice zase navrhla tajné hlasování, čímž chtěla dát možnost některým členům nové koalice, aby svou podporu Polákové zvážili. Někdejší starosta a senátor Patrik Kunčar (KDU-ČSL) chtěl, aby schůzi po svém zvolení vedla Poláková.

„Pokud chce vést město, tak ať prokáže odvahu, že dokáže řídit i zastupitelstvo,“ vyzval.

Dřívější koalice s návrhy neuspěla

Všechny návrhy dosavadní koalice ale byly přehlasované. „Víme, že jste už prakticky na odchodu. Je logické, abychom si my udělali změny podle sebe,“ pronesl ke svým kolegům Petr Bílavčík (VSK).

Následující tři hodiny se zastupitelé z končící koalice i občané opakovaně dotazovali Polákové na důvody jejího rozhodnutí. „Spolupracovala jsem s Nezávislými jako nezávislá, ale postavila jsem se proti tomu, když jsem zjistila, že je předem domluvená koalice. To jste mi nikdy neřekli. Byla jsem nemile překvapená, že se nejedná s vítězem a říkala jsem si, proč tedy lidé chodí k volbám,“ vysvětlila Poláková, která to nepovažuje za zradu.

Nová starostka Uherského Brodu Miroslava Poláková.

„Toto zdůvodnění je zcela iracionální, je běžné, že se předem domlouvá koalice. Chtěl bych, abyste vybrali někoho jiného, na kom neulpívá podezření z kupčení s politickými hlasy,“ vyzval obyvatel Brodu Jan Šimánek.

Bez reakce zůstaly výzvy směrem ke členům nastupující koalice, aby povolební postup vysvětlili nebo okomentovali.

„Starosta není funkce na ozdobu, je to vysoce exekutivní funkce, která vyžaduje přípravu, starosta by měl mít jednoznačný názor na směřování města a svou vizi. O vizi paní Polákové nevíme nic,“ zdůraznil dosavadní místostarosta Jan Hrdý (ODS).

Nebudu figurka, hájila se nová starostka

„Věděla jsem, že tým kolem pana Kryštofa bude dobře pracovat pro město. Nebudu žádná figurka, svůj názor si obhájím. Nemyslím si, že tato koalice bude špatná. Není třeba kvůli mně vytvářet takovou štvavou atmosféru,“ žádala.

Po svém zvolení přečetla dvanáctiminutový proslov, ve kterém apelovala na soudržnost, morálku nebo odkaz významných osobností města. Ve své kompetenci bude mít školství, kulturu, životní prostředí, sociální věci a cestovní ruch. Místostarosta Ivan Láska (ANO) převezme městskou policii, komunikaci s obchodními společnostmi, majetek města, sport a bytovou politiku, místostarosta Kryštof bude mít na starosti dopravu, finance, investice, strategický rozvoj a územní plánování.

Kryštof v závěru diskuze zdůvodnil, že Polákovou oslovili sami, že to nebyl žádný kalkul a že ji dlouho přemlouvali. „Starosta by měl být vzdělaný a měl by město reprezentovat. Může být změnou v brodské politice,“ konstatoval Kryštof.

Ustavující zasedání se uskutečnilo až v tomto pozdním termínu proto, že proti průběhu voleb podal stížnost Kunčar, který měl pochybnosti a žádal přepočítání hlasů. To krajský soud zamítl.