Vrchní soud snížil trest muži za ubití známého toporem, dostal patnáct let

Vrchní soud přihlédl k tomu, že pětatřicetiletý obžalovaný přiznal vinu, pomáhal při vyšetřování a přispěl tak ke zkrácení celého řízení. „Podle odvolacího soudu soud první instance dostatečně nezohlednil prohlášení viny obžalovaného,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Vrchního soudu Stanislav Cik.

Čonkovi hrozilo 15 až 20 let nebo i výjimečný trest, zmírnění trestu však podle soudu nemohlo být větší. „Soud se rozhodl nepřisvědčit obžalovanému v tom směru, že nebyly splněny podmínky pro udělení trestu pod zákonnou sazbou,“ doplnil mluvčí.

Čonka, který žil jako bezdomovec, napadl dvaačtyřicetiletého muže z Běloruska ve starém opuštěném mlýně v Uherském Brodě v polovině loňského prosince.

„Napadl poškozeného dřevěným toporem a šesti silnými ranami do obličeje mu způsobil mnohočetné zlomeniny klenby lební. V důsledku toho došlo k otoku mozku, poškozený vdechl velké množství krve a zemřel,“ prohlásil už dříve žalobce Martin Malůš.

V době, kdy k činu došlo, pobíral Čonka sociální dávky, nepracoval a přespával ve stanu nebo v zařízení uherskobrodské charity. Měl za sebou několik krádeží alkoholu v obchodě a také ublížení na zdraví.

Rovněž se stýkal se svými dětmi a družkou. Právě jeho blízcí podle něj stáli za vznikem konfliktu mezi ním a jeho známým.

„Byli jsme oba pod vlivem alkoholu. Najednou začal nadávat na mou družku a děti, to mě hodně naštvalo a měl jsem tmu před očima, nevěděl jsem, co dělám, když jsem ho napadl. Nevím, proč na ně nadával, vůbec se neznali, říkal o dětech, že to jsou parchanti,“ popsal u krajského soudu pachatel.

Když kamaráda napadl, měl v krvi více než tři promile alkoholu. Muž ležel na posteli na boku. Čonka k němu přistoupil zezadu, takže oběť přicházející útok neviděla a dokázala se mu bez úspěchu bránit jen jednou zvednutou rukou.

„Mrzí mě, že jsem to udělal, že se to vůbec stalo. Nedovedu si vysvětlit, proč jsem to udělal,“ prohlásil.

Čonka hned po činu vše oznámil družce, která poté na místo zavolala policii. Té se pachatel na místě přiznal.

Během procesu žalobce navrhl uložit trest ve výši 14 let, tedy mírně pod zákonnou sazbou. Krajský soud letos v červnu odsoudil Čonku na 16,5 roku.

„Soud zvolil trest při dolní hranici trestní sazby. Byl to čin spáchaný z pomsty, jako reakce na chování oběti. Navíc byl spáchaný zákeřně. Soud tedy nesouhlasí s tím, že by zde nebyly žádné přitěžující okolnosti. Zároveň jsme ale zohlednili, že trestní řízení bylo zahájeno na základě podnětu obžalovaného,“ upřesnil tehdy ve zdůvodnění rozsudku soudce Pavel Dvorský.