Dveře utěsněte ručníkem. Hasiči v Uherském Brodě dezinfikovali bytové domy

Jednorázové ochranné obleky, gumové rukavice, gumáky, dýchací masky. Šestice profesionálních hasičů v úterý s dezinfekcí na zádech a rozprašovací hadicí v ruce čistila společné prostory bytových domů v Uherském Brodě.

Mimořádné opatření má pomoci zastavení šíření koronaviru ve vymezené lokalitě. Ve městě žije necelých 17 tisíc obyvatel a hygienici tady napočítali přes 30 nakažených, což je zhruba čtvrtina všech infikovaných ve Zlínském kraji.

„Zaznamenali jsme tady komunitní přenos i nákazu u lidí s cestovatelskou anamnézou,“ naznačila Jana E. Hošková, ředitelka protiepidemického odboru krajské hygieny ve Zlíně.

„Vzhledem vysokému počtu onemocnění jsme proto nařídili okamžité preventivní protiepidemické opatření,“ zdůvodnila.

Mokrý ručník pod dveře

Do prvního vchodu prvního bytového domu na sídlišti Pod Vinohrady vstoupili hasiči krátce po poledni. Dohromady hygiena na území města vytipovala deset bytových domů, kde žijí lidé s potvrzenou nákazou. Jde o domy na sídlišti Pod Vinohrady, na sídlišti Olšava a sídlišti Střed. Některé z bytovek mají i více vchodů.

Hasiči v nich vždy museli vypnout elektrický proud, obyvatelé nesměli používat otevřený oheň nebo zapínat plyn, naopak doporučili utěsnit dveře mokrým ručníkem a nevycházet z bytu alespoň hodinu po aplikaci.

Dezinfekční roztok použili hasiči na chodbách ve všech patrech na zábradlí, výtahy, vstupní dveře, sklepy nebo kliky. Do akce se zapojilo dohromady 14 profesionálních hasičů z Uherského Brodu, Uherského Hradiště a Zlína.

„Museli jsme přistoupit k cílené dezinfekci. Všechna aktuální opatření mají za cíl, aby město potažmo jeho část nešla do karantény. To si nikdo z nás nepřeje. Pokud se nám to podaří zastavit, věřím, že městu žádná karanténa nehrozí,“ prohlásil starosta města Ferdinand Kubáník.

Dezinfekcí bytových domů ale opatření nekončí. Krajští hygienici zároveň v úterý vydali novou veřejnou vyhlášku, kterou se musejí obyvatelé Brodu řídit.

To, co dosud doporučovali, má od této chvíle formu nařízení. Pro obyvatele města to znamená přísnější dodržování hygienických opatření.

„Nákaza se v našem městě vyskytuje ve velké míře v bytových domech. Předpokládáme, že se přenáší dotykem ve společných prostorách, když se lidé chytnou madla, jedou výtahem. To vše může být zdrojem nákazy. Nepodceňoval bych ani běžné vynášení odpadkového koše, kdy se občan chytne vchodové kliky. I v takovém případě je vhodné, aby si vydezinfikoval ruce,“ poukázal starosta.

Povinná dezinfekce

Uherský Brod má dohromady 128 bytových domů. Ve všech se lidé nařízením hygieny musejí řídit až do jeho odvolání.

V praxi to znamená, že musejí každý den udělat vlastní dezinfekci společných prostor a ploch, se kterými obyvatelé přicházejí do styku. Tedy madel, klik, zábradlí, schránek, zvonků, společných chodeb, nádob na odpad nebo vstupních dveří.

S dezinfekci, kterou budou obyvatelé v Brodě teď ve zvýšené míře potřebovat, pomohl Zlínský kraj. Ten dodal tisíc litrů roztoku a také ochranné pomůcky.

„Před každý vchod do bytového domu dáme dezinfekci, aby si lidé takto očistili ruce. Stejně to bude platit i u všech obchodů ve městě,“ informoval hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví v kraji na starosti.

Zvýšená opatření hygieny se týkají i prodejen potravin ve městě, kterých je zhruba dvacet. I tam musejí dodržovat pokyny ohledně dezinfikování vozíků, dveří a podobně.

Před několika dny epidemiologové rozhodli o krátkodobém uzavření malé brodské prodejny potravin U Sládků, kde se nákaza potvrdila u prodavačky.

Souvislost s rozšířením infekce ve městě ale podle odborníků nemá. „Nemyslíme si to,“ konstatovala Hošková.

Také majítelka obchodu už tehdy MF DNES sdělila, že prodavačka žije v části města, kde podle jejích informací už tehdy byl větší počet nakažených a sama se tak zřejmě nakazila tam.

Zlínský kraj zatím nemá žádného vyléčeného pacienta. První pozitivně testovaní se objevili před třemi týdny. V úterý ráno hygienici v regionu evidovali 129 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Nejvíce jich je na Uherskohradišťsku, a to 75. Na Zlínsku je potvrzených 28 případů, na Kroměřížsku 15 a na Vsetínsku 11.