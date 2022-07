Na tahu na Slovensko bouraly dodávky a kamiony, silnice je uzavřená

Ke střetu došlo podle policie krátce před jedenáctou hodinou na silnici I/50, která slouží jako hlavní silniční tah na Slovensko. Ze zatím nejasných příčin se vozy střetly v úseku od Uherského Brodu směrem na Bánov.

„Sedmapadesátiletý řidič nákladního auta značky Ford jel od Bánova a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s vozidlem značky VW Multivan. Po střetu byl volkswagen odhozen do protisměru na kamion. Následně ford ještě narazil do nákladního vozidla značky Mann, který jel směrem na Bánov,“ popsala nehodu policejní mluvčí Milena Šabatová.

„Po příjezdu na místo hasiči průzkumem zjistili, že je zraněno celkem pět mužů, z toho dva těžce. Hasiči s pomocí několika sad hydraulických vyprošťovacích zařízení vyprostili celkem tři osoby, které zůstaly zaklíněné v dodávkách,“ popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Na místo byl podle ní povolán i vrtulník, který vážně zraněného řidiče modré dodávky transportoval do krajské nemocnice ve Zlíně.

„Další dva zraněné z bílého vozidla převezly sanitní vozy do zdravotnického zařízení. Ostatní zranění byli ošetřeni na místě nehody,“ přiblížila Javoříková.

Hasiči u havarovaných vozidel provedli protipožární opatření a odpojili autobaterie. „Po střetu vozidel došlo k úniku provozních kapalin, které hasiči zasypali sorbentem,“ doplnila mluvčí hasičů.

Škodu policisté předběžně vyčíslili na částku přesahující milion dvě stě tisíc korun. Bližší okolnosti nehody aktuálně na místě vyšetřuje policie a celá silnice zůstává neprůjezdná. „Policisté odklánějí dopravu přes Bojkovice a Komňu a přes Nivnici a Suchou Loz,“ upřesnila Šabatová.

Jak dlouho uzavírka potrvá, zatím není jasné, může se protáhnout až na několik hodin.