Zažili nepopsatelnou spoušť. Teď lidé v Hradišti věří, že se jim voda vyhne

Lenka Krejčová stojí v pondělí dopoledne u řeky Moravy v Uherském Hradišti. Hnědá a špinavá voda se žene korytem toku rychlostí, která nevěstí nic dobrého. U lidí z místní části Štěpnice budí smutné vzpomínky na červenec 1997.

„Tehdy nás ráno evakuovali vrtulníkem, dotklo se to celých Štěpnic. A když jsme se pak po povodních vrátili domů, viděli jsme ve sklepech a přízemí nepopsatelnou spoušť. Bahno bylo úplně všude,“ líčí Krejčová a zadívá se na protipovodňové hráze a valy stojící u Moravy. Od její hladiny naštěstí pořád mají značný odstup.

„Kdyby tady nebyla ta hráz, jsme zalití vodou. O kus dál je splav, který teď není vůbec vidět. Vody je strašně moc,“ je přesvědčená.

Stejně to vidí důchodkyně Hana, která u řeky venčí pejska. „Vody je teď snad ještě víc než v roce 1997, tehdy se přitom ještě prorvala hráz,“ vzpomíná. „Pořád z toho nemám dobrý pocit. Když se dívám na zprávy ze severní Moravy, ožívají mi vzpomínky na vodu a evakuace,“ neskrývá Hana.

Pochvala potěší, říkají dobrovolní hasiči

O několik desítek metrů dál u místní čističky odpadních vod teď dobrovolní hasiči čerpají vodu ze zmíněného potoka Stará Olšava, jemuž místní neřeknou jinak než Olšávka a který obepíná místní nemocnici a sídliště. Do práce se pustili v neděli ráno a od té chvíle pracují nonstop.

„Jsou to borci. Včera u nás byli na teplé jídlo,“ usmívá se Krejčová, která pracuje v jen kousek vzdálené restauraci Masaro. Místní obyvatelka Eva Trojanová zase hasičům celou noc pekla buchty a vařila kávu.

„Potěšilo nás to a moc děkujeme za podporu. Jedeme ve směnách, vždycky je tady osm lidí a chlapi se střídají, aby se mohli i trochu vyspat,“ popisuje Dalibor Slavík, zástupce velitele Sboru dobrovolných hasičů Uherské Hradiště. Pytle s pískem začali chystat už ve čtvrtek dopoledne, aby se mohly rozvážet po Hradišti a okolí.

„Šly hlavně do okolí nemocnice nebo Uherského Brodu, kde je potřebovali kvůli vylité řece. Od soboty jsme kromě toho stavěli protipovodňové hráze,“ říká Slavík a ohlíží se za sebe na hučící řeku.

„Uvidíme, co přijde ze severu. Morava je teď na třetím stupni, ale nestoupá. Akorát hladina Olšávky hrozila, že se vylije a zalije nemocnici,“ připomíná fakt, že nedaleko stojí Uherskohradišťská nemocnice, kterou museli v roce 1997 evakuovat. I nyní se o tom uvažovalo, ale nakonec pacienti zůstali uvnitř. Pouze byli propuštěni neakutní pacienti a platí zákaz návštěv.

„Nemocnice funguje bez omezení. Žádáme však všechny příchozí, aby sem vstupovali pouze v akutních případech a minimalizovali svůj pohyb v areálu,“ vzkázal šéf nemocnice Petr Sládek.

Město je chráněno jen zčásti, další hráze chybí

Právě Štěpnice byly před sedmadvaceti lety jednou z nejvíce postižených částí města. Situace tady i jinde je však nyní nesrovnatelná. Od roku 2014 chrání Uherské Hradiště a sousední Staré Město série protipovodňových opatření. Jde ale jen o první etapu, která například nemocnici ochrání jen před povodněmi od řeky Moravy. Ta druhá, která zajistí bezpečnost před stoletou vodou z Olšavy a Staré Olšavy, se ještě nezačala stavět.

„Měli jsme připravené i územní rozhodnutí, ale Povodí Moravy jej nechalo propadnout. Přepočítávali údaje ze strany Olšávky a pracovali s vyššími stavy. Nám se to nezdálo, jenže Povodí podle svých slov nemůže dělat opatření, která jsou v rozporu s oficiálními daty,“ vysvětluje starosta Stanislav Blaha.

„Museli jsme projekt přepracovat a budeme po aktuálních zkušenostech opět apelovat, aby se hráze dokončily. Ovšem je mi jasné, že takových požadavků měst bude víc,“ uvědomuje si.

Uherskohradišťský starosta právě sedí v sídle místní městské policie, kde měl před chvílí další jednání týkající se povodní. A nejen on věří, že to nejhorší už mají za sebou. „Morava je dnes na třetím stupni a mírně klesá. Prognózy vypadají příznivě, ale takové už jsme tady několikrát měli, a pak byl stav zhoršen,“ zmínil Blaha.

Další vlny navíc mají přijít v pondělí pozdě večer, kdy sem dorazí povodňová vlna z Bečvy. Neměla by však nakonec být tak mohutná, jak se čekalo. Na druhou stranu dlouhodobě vysoká hladina vody má vliv na kondici protipovodňových hrází. V Hradišti proto zahájili jejich velkou kontrolu. Chtějí se vyhnout tomu, co se stalo v neděli v nedaleké vesnici Kněžpole, kde se protrhla hráz a voda z potoka Březnice zaplavila obec. „Byl to velký proud vody, několik hodin se tam složitě sanovalo a podařilo se to až v nočních hodinách,“ podotkl Blaha.

Lidé k vodě chodí i s dětmi a kočárky

Ostatně podobně došlo před sedmadvaceti lety k zaplavení Uherského Hradiště, kdy sem voda proudila převážně z protržené hráze u Mesitu. „I proto jsme velmi obezřetní. Lidé se ptají, zda se může opakovat to co v roce 1997. Samozřejmě si to nikdo nepřeje, ale garantovat to nemůžu,“ říká realisticky Blaha.

Má však i důvod k mírnému optimismu. „I včerejší kritický stav ukázal, že pořád máme rezervu. Nedošlo ani k přelivu vody z Moravy do prostoru mezi Starým Městem a Huštěnovicemi, což je odlehčení toku. Také rezerva v podobě valů a zídek byla dost velká,“ poznamenal.

A má i prosbu na obyvatele města, kterou zdůrazňuje opakovaně. „Chtěl bych je požádat, aby se nechodili dívat k vodě do míst, kde jim hrozí nebezpečí. Setkáváme se s případy, kdy lidé s dětmi nebo kočárky chodí i za zapáskovaná místa,“ říká Blaha.

„I v Jankovicích došlo k případu, kdy civilista něco řešil v toku rozvodněného potoka a spadl do něj. Jsou to zbytečné oběti. Všechny složky integrovaného záchranného systému mají už tak dost práce a záchrana takových neukázněných povodňových turistů jim bere kapacitu. To považuji za nepřijatelné. Řeka ve třetím stupni povodňové aktivity je nebezpečná a může se objevit i někde, kde ji nečekáte,“ dodává.