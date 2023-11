Pokrývači z Břestku nechali ve věznici srdce s podpisy, stará jsou 90 let

„Je to rarita. Pokrývači to takto dělávali, ale obvykle měly tyto tabulky tvar obdélníku nebo čtverce. Pokud to jsou srdce, tak si s tím řemeslníci hodně pohráli,“ popsal Pavel Loupanec z krajské pobočky Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Na srdcích jsou vyrytá dvě mužská jména a pod nimi nápisy „Břestek – pokrývač – pracoval – 1932“.

Podle historických dokumentů bylo v nedaleké obci Břestek v minulosti skutečně hodně pokrývačů, zedníků a tesařů, kteří pracovali na střechách rodinných domů i velkých budov. Prameny uvádějí, že „ještě v roce 1924 byli v každém domě“.

Dodnes se stává, že řemeslníci nechávají ve významných stavbách svou „vizitku“ v podobě podepsaných cedulek.

„Dříve to většinou bylo na hodnotných objektech, jako byly zámky, kostely a podobně. Například tam, kde se dělala na půdě malta, udělali malý výstupek a do něj napsali své jméno a datum. Je to jakýsi podpis řemeslníka. Ale břidlicové srdce je vzácné, už kvůli materiálu,“ řekl Jiří Vrňata z Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky.

Firmy se s těmito artefakty setkávají stále, historické však nacházejí výjimečně. Některé společnosti si ještě donedávna nechávaly vyrobit jeden kus krytiny se svým logem nebo heslem, který pak vsadily na střechu mezi ostatní.

Opravu uherskohradišťské věznice nechal provést Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se o areál stará.

„Při pravidelných kontrolách bylo zjištěno, že do střechy zatéká, a tím dochází k poškození dřevěných konstrukcí. Řemeslníci navrhli, že střešní krytinu je možné opravit pouze z vysokozdvižné plošiny. Problémem byla výška střechy a úzké průjezdy na jednotlivá nádvoří. Nakonec byly použity tři druhy plošin a opravu se podařilo dokončit v termínu,“ vysvětlila mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Práce se musely udělat ještě před zahájením celkové rekonstrukce areálu, která je v plánu za dva roky.