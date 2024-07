Filmová škola oslaví padesát let s Fellinim a Lynchem, cenu dostane Jiří Suchý

V uherskohradišťských kulisách se odehrává od roku 1992 a právě tady přerostla do uznávaného evropského festivalu a jediného svého druhu v Česku s tisíci návštěvníky, zahraničními hosty a stovkami představení.

Své kořeny má ale Letní filmová škola (LFŠ) už v roce 1964, kdy se poprvé uskutečnil Seminář filmových klubů v Čimelicích a původně uzavřená akce pro desítky zástupců klubů se v roce 1975 proměnila v Letní filmovou školu v Písku.

„Padesát, to už je důvod k oslavě, úctě i rekapitulaci,“ řekla ředitelka LFŠ Radana Korená. „Filmovka se dostala do let moudré dámy, která si už umí vybírat to nejlepší ze všech oblastí. A přesně takový bude i letošní slavnostní ročník.“

Do města se například po letech vrátí někteří světoví tvůrci, kteří už atmosféru této akce zažili. Například islandský Fridrik Thór Fridriksson, režisér filmu Děti přírody nominovaného na Oscara, nebo britský režisér Sean Ellis, který natočil hvězdně obsazený snímek Anthropoid.

Jedna z hlavních sekcí připomene tvorbu italského režiséra a scenáristy, držitele pěti Oscarů, Federika Felliniho. Do kina se mohou těšit i obdivovatelé ikonického Davida Lynche a filmů, jako je Mazací hlava, Mulholland Drive nebo Sloní muž.

Organizátoři se budou věnovat i tvůrcům, kteří pracovali ve zlínských filmových ateliérech. Připomenou tak práci režiséra Karla Zemana a jeho spolupracovníka, skladatele filmové hudby Zdeňka Lišky. Filmovka nabídne skvosty československé kinematografie, jako je ojedinělý sci-fi snímek Jindřicha Poláka Ikarie XB 1, ke kterému Liška složil hudbu, stejně jako ke Spalovači mrtvol, Malé mořské víle nebo Vynálezu zkázy. Všechny LFŠ také uvede. Zemanovy filmy o Panu Prokoukovi, Baron Prášil, Cesta do pravěku nebo Čarodějův učeň si diváci užijí v letním kině ve Smetanových sadech.

Jan Kačer vybíral filmy, festivalu se nedožil

Výroční ceny udělí pořádající Asociace českých filmových klubů Jiřímu Suchému a in memoriam Janu Kačerovi.

„Tvůrčí dráha Jiřího Suchého je natolik komplexní, že ho nelze označit jen za autora písní a divadelních her či za herce a režiséra,“ upozornila programová ředitelka Iva Hejlíčková. „Předání druhé ceny je pro nás zahaleno velkým smutkem, protože jejím držitelem měl být Jan Kačer, s nímž jsme do poslední chvíle připravovali výběr filmů a který se do Uherského Hradiště moc těšil,“ posteskla si nad letošním květnovým úmrtím slavného umělce.

Dlouhou historii Filmovky připomenou tři výstavy, na které návštěvníci narazí ve Smetanových sadech, v kině Hvězda a ve Slováckém muzeu. Představí festivalové plakáty, atmosféru a hosty i osobní vzpomínkové předměty diváků.

Festival tradičně zahajuje a zakončuje v předpremiéře uvedená novinka z české tvorby. Letos to bude film Šimona Holého Hello, Welcome a film Jiřího Mádla Vlny. Mezitím se diváci mohou těšit také na sekci českých a slovenských novinek.

„Letos jsme čelili enormnímu zájmu ze strany českých filmařů. Nakonec máme jedenáct předpremiér, což je rekordní počet,“ objasnil dramaturg Jaroslav Sedláček. „Zajímala nás rovnice kvalita, pestrost a spokojený divák.“

Více sálů, větší komfort

Zájem o padesátý ročník je velký a míst pro ubytování už moc nezbývá. Přespat se dá ve stanovém hotelu, ve školních třídách, v prostoru pro obytné karavany nebo v kempu. Letos ale bude o jedno promítací místo více, protože ke kinu Hvězda, Kulturnímu domu, sportovní hale a dalším přibyla jako sedmá Orlovna. To znamená, že se odehraje více repríz atraktivních filmů a k dispozici bude také více projekcí během dne.

„Posílený bude i management front tak, aby diváci po příchodu ke kinu věděli, zda se na danou projekci dostanou,“ doplnila mluvčí festivalu Lenka Horáková.

Mizí také akreditace, které však zatím vyprodané nejsou. Jejich počty pořadatelé nezveřejňují, ale nechtějí příliš překračovat kapacitu, která se v minulosti pohybovala kolem čtyř až pěti tisíc akreditovaných.

Akreditace, kterou si majitel zařídí vstup na jakýkoliv film, výstavu nebo odborný program, je možné pořídit na libovolný počet dnů. Jsou o deset procent dražší než loni a stojí od 600 korun na jeden den až po 2 350 korun na celých šest dní.

Koncerty a filmy pro Hradišťany

Na filmy se ale dá zajít i bez akreditace, a to nákupem balíčku vstupenek. Ten má buď šest, nebo deset vstupenek a stojí 960 a 1 500 korun.

Filmová škola už dlouho není jen pro akreditované návštěvníky, ale nabízí i bohatý program přístupný se vstupenkou nebo zdarma. Obyvatelé města a okolí si například letos mohli sami vybrat, jaké filmy chtějí vidět v oblíbením letním kině na Masarykově náměstí. V programu nechybí legendární snímky Marečku, podejte mi pero, Postřižiny, Vesničko má středisková, Samotáři, Účastníci zájezdu nebo Kolja.

Na stejném místě odehraje koncert kapela Tata Bojs, v Kolejním nádvoří bude zpívat Jana Kirschner a ve Slováckém divadle zahraje soubor Divadla Na zábradlí.

Každý večer bude ve stanu v sadech hrát cimbálová muzika, na dvou místech bude denně znít elektronická hudba, připravené jsou i filmy a divadla pro děti a zdarma jsou přístupné i besedy se spisovateli v rámci literárního programu.