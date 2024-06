Na pódiu by to nevyznělo. Divadelníci hrají v soudní síni nebo ve škole

Hra o Baťovi se do památníku hodí. Jen ta akustika Hraje hlavní roli Tomáše Bati mladšího v inscenaci Baťa I I I, která se odehrává v opraveném Památníku Tomáše Bati a uzavírá divadelní trilogii o osudech legendární obuvnické dynastie. A zlínský herec Radovan Král zdůrazňuje, že atmosféře hry nezvyklá lokace prospívá. „Hrávali jsme už v budovách ve Svitu, na ulici či jinde. Občas se takové projekty objeví a jsem za to rád. Ostatně divadlo vzniklo na ulici a až moderní doba jej uzavřela do kamenných budov,“ popsal Král. „Pomáhá to duchu inscenace a pro diváka jde o vítané koření.“ Celkově je to jiný zážitek, že?

V divadle jsme doma a jeho forma je daná. Naopak prostory mimo jsou vzrušující, protože se vztahují k dané hře. Památník je zvolený velmi dobře, je scénografií celého projektu. Bývá označován za diamant nad městem a trilogie o Baťovi je ryze zlínské téma, takže to do sebe zapadá. A přitom je to absolutně nedivadelní prostor. Jak to myslíte?

Co se týče akustiky, není příliš vhodný pro živé umění. Z architektonického hlediska je to zajímavá stavba, kterou lze označit za chrám. Normálně se tam nedá mluvit, ozvěna je obrovská. Nakonec používáme mikroporty, aby nám bylo rozumět. Stejně je to dnes v kostele, kde dává kněz kázání, protože tyto obrovské prostory je těžké nazvučit. Obecenstvu se to však líbí.

Ano, ostatně inscenace se loni stala nejoblíbenější hrou v hlasování diváků. To je asi nejlepší odpověď na to, jak komplexní zážitek si z ní lidé odnášejí. Byť se hraje jen pro padesát diváků, takže počet lidí, kteří ji mohou vidět, je limitovaný. Jak se vám postava Tomáše Bati mladšího hraje?

Na rozdíl od Tomáše a Jana Antonína o něm existuje řada obrazových a zvukových materiálů, takže při přípravě na tuto roli bylo z čeho čerpat. Jeho dikci a styl vystupování jsem si díky tomu mohl nastudovat. A v samotné hře jde o jeho vysvětlení průchodu životem: od narození ve Zlíně přes předání žezla ve firmě strýci Janu Antonínovi, cesta do Kanady, osud maminky Marie až po pozdější návrat domů. Jde o završení pomyslného životního oblouku stejně jako konec baťovské trilogie ve zlínském divadle.