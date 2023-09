Děti ve Zlínském kraji kroužky mají, s platbou pomůže třeba pojišťovna

Dřív se třiačtyřicetiletý Michal ze Zlína v bonusech zdravotní pojišťovny neorientoval, teď je ale má nastudované podrobně. Pečuje o tři děti, a když i nejmladší dorostlo do školního věku, narazila rodina na svůj finanční strop.

„Vybavit tři školáky je drahé, ale věci se dají kupovat v průběhu roku. Kroužky však musíme zaplatit všem najednou,“ říká Michal. „Dřív mě vůbec nenapadlo, že třeba zdravotní pojišťovna na takové věci přispívá.“ Teď to rozhodně využije a i díky tomu nebude muset dětem jejich aktivity omezovat.

„Rodiče tyto možnosti využívají ve vyšší míře. A pozorujeme také, že víc rodičů rozkládá platby na pololetí,“ řekla vedoucí zlínského Domu dětí a mládeže Astra Ivana Vladíková. „To je ale jediné, co se mění. Kroužky se plní stejně rychle jako dřív,“ dodala.

Astra letos otevírá 174 kroužků od tanečních a sportovních přes výtvarné, modelářské až po chovatelské. V nabídce je například dog dancing nebo moderní psí sport hoopers, při němž pes probíhá dráhou různých překážek, zatímco psovod jej naviguje z jednoho vymezeného místa.

Už v minulých letech se organizátoři volnočasových aktivit shodovali, že roste zájem dětí o sport. A platilo to i při výběru letních táborů. Letos je situace podobná.

„Plavání, bojová umění nebo lezecký kroužek jsou naplněné mezi prvními, ale dobře se plní i ostatní kroužky napříč obory,“ líčí vedoucí Střediska volného času Alcedo ve Vsetíně Martina Hromadová.

V nabídce jich je pro děti kolem 90, což znamená 1 400 míst. Novinkou je jóga pro děti, orientální tance nebo hra na hrdiny, kde se děti naučí základy šermu a péči o historické kostýmy.

Zdražovalo se v průměru o deset procent

Ceny za kroužky jsou vyšší než loni v průměru o deset procent. To ale není fixní navýšení, některé aktivity zůstaly na stejné ceně, jiné se zvýšily i o 500 korun. Především ty, které jsou v pronajatých prostorách. Pokles zájmu ale nenastal.

Někde rodiče letos do kroužků ve větší míře přihlašují i předškolní děti. V nabídce holešovského Střediska volného času TyMy jsou pro ně kroužky taneční či pohybové, otevřená jim je i dílna.

„Rodiče pečlivěji vybírají. Chodí na dny otevřených dveří a ukázkové hodiny, nechají děti, aby si kroužek vyzkoušely, a až potom je přihlásí. Méně přihlášených ale rozhodně nemáme,“ zmínila ředitelka střediska TyMy Jarmila Vaclachová.

Souhlasí ale s tím, že potvrzení pro pojišťovny či zaměstnavatele vystavují častěji než dřív. Na dětské kroužky a tábory už přispívají zaměstnancům také některé firmy. „A loni jsme navázali spolupráci s projektem Darujme kroužky dětem, na který rodiče odkazujeme,“ doplnila Vaclachová.

Projekt vznikl spojením neziskové organizace Česká rada dětí a mládeže, několika hodnověrných nadací, ministerstva školství či společnosti UNICEF. Pokud rodina splňuje podmínky, jako je přiznání přídavku na dítě, příspěvku na péči, či jde o rodinu pěstounskou nebo o děti uprchlíků před válkou, mohou na kroužky dostat až dva tisíce korun na pololetí.

V loňském školním roce projekt spustili až v jeho průběhu, přesto stačili podpořit 2 584 dětí v celé zemi. Z toho 57 bylo ze Zlínského kraje. „V prvním ročníku jsme byli opatrní a nechali spoluúčast rodičů. Potvrdilo se nám ale, že to není potřeba, a pravidla jsme upravili tak, že můžeme uhradit plnou částku,“ uvedla mluvčí České rady dětí a mládeže Soňa Polak.

Sport děti pořád láká

Ani sportovní kluby zatím na nezájem rodičů nenaříkají. „Na nábor přišlo asi sto dětí. Možná hraje roli i to, že atletika je a bude nejlevnější sport vůbec,“ sdělil předseda klubu Atletika Zlín Lukáš Vojtek. Základní poplatek za členství činí čtyři tisíce korun, pro sourozence je o čtvrtinu levnější.

Naplněný je i klub moderní gymnastiky. „Rodiče vědí, proč to dělají, když investují do sportu pro děti. Je ale pravda, že doba tomu nepřeje,“ popsala Simona Válková z Klubu moderní gymnastiky Zlín. Největší položkou je závodní dres, který vyjde na sedm tisíc korun. Kromě toho rodiče platí startovné na závodech nebo týdenní soustředění. „Jsou to poměrně velké položky,“ dodala Válková.

Kroužky pro děti už začala dotovat některá města, v kraji to ale běžnou praxí není. Radnice se více soustředí na dostupnost kroužků ve školách, přispívají na provoz sportovních klubů a organizací, které volnočasové aktivity zajišťují.

„Jsme v kontaktu s organizacemi, které přispívají na vybavení školáků i volnočasové aktivity, a informace skrze ředitele škol předáváme rodičům,“ řekla zlínská radní pro školství Martina Hladíková.

Jen mírně nebo vůbec se zatím do cen za kroužky propsala změna vyhlášky, kterou stát ubral na penězích, jimiž přispívá na platy lektorů. „Ta nám ale láme vaz,“ podotkla Vladíková.

Zjednodušeně řečeno, stát přispíval na lektory podle počtu dětí. Když mělo dítě tři kroužky, stát dotoval plat tří lektorů. Podle nových pravidel už uznává jen jednoho. V praxi to znamená, že organizace, které dětem nabízejí rozumné trávení volného času, mají stále stejně dětí, ale méně pracovníků.