„Hlasovat pro ně lze na www.tvorimezlin.cz, v systému Munipolis, v Turistickém informačním centru, které sídlí v budově radnice, nebo přímo v kancelářích místních částí. O objektivnost hlasování se stejně jako loni postará umělá inteligence Chat GPT,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Bazelová.
Mezi velkými projekty nechybí kultivace prostoru kolem Malé scény, která je jedním z kulturních center města.
„Navrhujeme upravit západní a východní prostory navazující na rampy a doplnit je o mobiliář a umělecké dílo,“ popsal iniciátor František Němec, podle něhož by se také měl rozšířit prostor před Malou scénou omezením parkování.
Úpravy v univerzitním parku
Změna se může týkat i centra města, konkrétně náměstí Práce „Prostranství u tzv. svitovské brány navrhuji doplnit o ‚piknikové sety‘ pro možnost relaxace a občerstvení a případné grafické zpracování volných betonových ploch,“ napsal Jiří Kotlový, podle něhož má tento prostor daleko větší potenciál než momentálně nabízí.
|
Park, naučná stezka či meteorologický sloup. Občané mohou vylepšit Zlín
Nedaleký Univerzitní park má projít úpravou a předlážděním, vznikl by zde veřejný prostor pro umění a interakci.
„Cílem je zvýšit estetickou úroveň parku, nabídnout nové podněty pro aktivní trávení volného času studentů a veřejnosti a posílit jeho roli jako přirozeného centra univerzitního a městského života,“ vysvětlil navrhovatel David Grygárek.
Návrhy míří i na opravy chodníků
Rekonstrukce a výzdoby profesionálním graffiti by se mohla dočkat zastávka MHD Křiby ve směru na Jižní Svahy a ve vedlejším Centrálním parku má vzniknout vodní prvek k osvěžení a ochlazení v horkých letních dnech.
Lidé mohou hlasovat také pro meteorologický sloup ve Zlíně na náměstí Práce, který by ukazoval souvislosti základních meteorologických ukazatelů na vývoji počasí.
Nechybí ani ryze praktické investice jako například oprava chodníků a parkovacích ploch na Kútech, rekonstrukce chodníku ve vnitrobloku Padělky VIII, ulici Slínová, mezi půldomky v ulici Příkrá nebo spojovacího chodníku na ulici Lesní čtvrť III pod gymnáziem.
Populární jsou i proměny dětských hřišť
Populární jsou rovněž nápady na obnovu dětských hřišť a sportovišť, tentokrát by se mohli dočkat na Podhoří či na křížení Lesní čtvrti I a ulice Prostřední, kde se hřiště, které je poblíž bytové zástavby, potýká s četnými stížnostmi na hluk.
„Je pravděpodobné, že revitalizací tohoto sportoviště by se část uživatelů přesunula na nově zrekonstruované hřiště. Svým umístěním nad garážemi a v dostatečné vzdálenosti od bytové zástavby je vhodné pro sportovní činnost, především pak pro míčové hry,“ upozornila Lucie Turecká.
|
Lidé mění Zlín, chtějí hrát footgolf a chodit po opravených chodnících
Mezi malými projekty, u nichž je hranice 750 tisíc korun, dominují nápady na stavby či proměny dětských hřišť. Konkrétně vybudování dětského hřiště pod víceúčelovým sportovištěm u ZŠ Slovenská, revitalizace hřiště pro malé děti na ulici Ševcovská či dětského hřiště na sídlišti Podhoří nebo změnu hlučného oplocení dětského hřiště v ulici Na Vyhlídce na Letné.
Hlasovat jde rovněž pro venkovní herní stůl na Bartošově čtvrti u stezky propojující ulice Boněcký rybník a Zborovská nebo opravu rozpadajícího se chodníku na mostě u nákupního centra Čepkov.