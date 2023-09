Kraj získává na oblibě. Přijelo nejvíc turistů za posledních deset let

„Hotely a ubytovny ve druhém čtvrtletí roku 2023 ubytovaly 230,8 tisíce hostů, kteří zde strávili 600,8 tisíce nocí,“ potvrzuje zpráva Českého statistického úřadu (ČSÚ). „Celkový počet, počty domácích i zahraničních návštěvníků, stejně jako počty přenocování byly nejvyššími hodnotami druhého čtvrtletí posledních deseti.“

Počty překonaly zhruba o 17 tisíc návštěvníků i předcovidový rok 2019. A pozitivní zprávou je, že nárůst způsobili především turisté ze zahraničí. Těch přijelo meziročně víc o 39 procent. Nejčastěji ze Slovenska, ale také z Německa, Polska či Rakouska.

Jestli se zájem udržel i během letních prázdniny bude jasné až na podzim. Dá se to předpokládat. Provozovatelé zdejších turistických cílů jsou ovšem v hodnocení opatrní. A především pro ně sezona zdaleka nekončí.

Zlínská zoo z prvních devět měsíců roku hlásila 600 tisíc návštěvníků a víc než nadějně vypadaly počty také během září. Letošní rok je pro zahradu mimořádný. Podařilo se jí rozšířit sloní stádo o dospělého samce a otevřela dvě zcela nové expozice.

Novinku nabídl i rožnovský skanzen, když otevřel objekt hájovny, v níž je byt a kancelář hajného. Stavba pochází z roku 1920, interiér ale přenese návštěvníky do roku 1955. Vůbec poprvé tak skanzen překročil hranici druhé poloviny 20. století, většina interiérů se totiž datuje do století devatenáctého, část je z předválečného období.

„Ohlasy na komentované prohlídky hájovny jsou velmi dobré,“ zmínila mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková.

Mimořádný zájem budilo i spuštění vodou poháněného hamru v Mlýnské dolině. Uvést jej do chodu je práce pro tři lidi a ve skanzenu to dělají jen při vzácných příležitostech. Také tady se sezona teprve překlápí do své další části. Během podzimu zde mohou návštěvníci zažít sportovní akci Běh rodným krajem Emila Zátopka, vystoupení folklorních souborů, Putování s broučky nebo Podzim na poli a v chalupě.

„Letos ukáže, jak se sklízely brambory a k čemu všemu se využívaly v kuchyních našich předků,“ prozradila Polášková. Připravené jsou i dva workshopy, při jednom se bude vyrábět modrotisk a při druhém slaměné ozdoby.

Dobrou sezonu hlásí i památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ). Už před začátkem prázdnin evidovali zhruba o deset procent vyšší zájem návštěvníků. Během letních měsíců pak měli čísla srovnatelná s loňským rokem. „To je velmi pozitivní,“ pochvaluje si ředitel územní správy NPÚ v Kroměříži Petr Šubík.

Z památek ve Zlínském kraji byla návštěvnost nejvyšší na hradě Buchlov, kam přišlo o devět tisíc lidí víc než před rokem, a v Květné zahradě, která přivítala o šest tisíc lidí více než loni. Arcibiskupský zámek v Kroměříži zatím eviduje nárůst oproti loňsku dokonce o pětinu.

Podle jeho ředitele Jiřího Uhlíře pomohlo turistickým cílům počasí, protože vlna veder netrvala příliš dlouho. Kromě toho za nárůstem vidí opravený Sněmovní sál a akce v rámci oslav 350. výročí založení zámecké obrazárny a 25 let od zápisu kroměřížského zámku a zahrad na seznam památek UNESCO.

Sezona zdaleka nekončí

Všechna tato místa mají velký potenciál lákat zahraniční návštěvníky, což je z pohledu turismu důležité. Statistiky návštěvnosti z první poloviny letošního roku sice ukazují, že se odvětví vrací do stavu před úderem koronavirové pandemie, při detailnějším pohledu je však patrné, že i když počet zahraničních turistů roste, jde to pomalu. Schází především návštěvníci z asijských zemí.

„Nyní je s ohledem na ekonomiku klíčové, lákat do Česka bonitní zahraniční turisty a zabývat se rozprostřením cestovního ruchu po celém Česku,“ upozornila mluvčí agentury CzechTourism Štěpánka Filipová. „Co se týká zahraničních návštěvníku, tam se skutečně na předcovidová čísla nedostáváme,“ potvrdil i Šubík.

Sezona zdaleka nekončí. „Zámecké zahrady a parky mají v podzimním období velké kouzlo,“ pozval šéf státních památek.

Z údajů agentury vyplývá, že letos plánovalo strávit dovolenou v Česku 61 procent obyvatel země a v průměru na ni měli jedenáct dnů. Obojí znamená meziroční pokles. Na druhou stranu plánovali víc utrácet a nešetřit na vstupenkách. „Celková plánovaná útrata se zvýšila 1 150 korun na osobu,“ potvrdila Filipová.

Také údaje z míst ve Zlínském kraji, která cílí spíše na tuzemské návštěvníky, dokazují, že Češi byli během léta lační po zážitcích. Počty návštěvníků si pochvaluje například správce zříceniny hradu Lukov.

„Naší výhodou je poloha, cesta k nám vede lesem, takže návštěvníky neodrazuje horko,“ řekl kastelán Jiří Holík. „Sezonu jsme ještě neuzavřeli, ale v červenci přišlo víc lidí než loni.“

O tom, jak dobrá nakonec bude, teď rozhodne podzim. Zásadní budou akce jako Den hradu, jarmark a připomínky toho, že obnova hradu trvá už čtyřicet let. I díky tomu nejde o místo, které stačí navštívit jednou. Neustále se mění, jen letos obnovili dalších 70 kubických metrů zdiva, vstupní věž je z poloviny vyspárovaná. A návštěvníky rozhodně potěší i novostavba toalet či dobře fungující bufet.

Počasí má vždy velký vliv, vlny veder během srpna zvýšily počty lidí u vody. Plné byly třeba břehy Štěrkoviště v Otrokovicích.

„Pokud bylo pěkné počasí, byla návštěvnost enormní,“ potvrdila starostka Otrokovic Hana Večerková. „Tak vysokou jsme ještě neměli, a to nejen na Štěrkovišti, ale i na koupališti.“

Město v poslední době podstatně rozšířilo možnosti aktivního trávení volna, v nejbližším okolí jsou značení turistické trasy, rozšířila se venkovní freetime zóna. Kromě skateboardového hřiště je zde pumptracková dráha a venkovní posilovna s nataženými slacklinami. „Lidé jsou tam prakticky neustále,“ pochválila Večerková. A rozhodně nejen místní. V létě tady při závodech měřili síly bikeři ze širokého okolí.