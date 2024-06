Jeden ze symbolů Zlína se mění. Tržnice má nová okna a přebarví se na bílo

Stavba z roku 1927 je jedním ze symbolů baťovského Zlína a byla prvním obchodním domem ve městě. Poprvé na ní byl použit železobetonový skelet, uplatňovaný hlavně při stavbě továrních budov.

„Nyní se především jedná o výměnu oken, která v uplynulých letech nebyla realizována a bude probíhat průběžně. Veškeré změny byly samozřejmě konzultovány a odsouhlaseny památkáři,“ uvedla mluvčí Synotu Magda Pekařová.

„Nová okna budou zelená, hliníková a poskytnou daleko lepší tepelnou izolaci i světelný komfort,“ doplnila. Majitel ale ještě výrazněji změní vzhled budovy, která prošla za dobu své téměř stoleté existence několika proměnami a v roce 2000 vyhořela.

V roce 2012 ji Synot upravil za deset milionů korun a její vzhled přiblížil původní podobě. Objevily se na ní i tradiční cihlové pásky. „Fasáda bude mít nově bílou barvu,“ zmínila Pekařová.

Současně se dělají stavební úpravy i uvnitř Tržnice, zejména ve volných prodejních jednotkách. Připravuje se také rekonstrukce kanalizace. Všechny práce skončí nejpozději do dvou let. Synot také stále nabízí do pronájmu prostory po bývalém oblíbeném rockovém klubu Golem v přízemí Tržnice.

„Aktuálně se konají prohlídky objektu ze strany potencionálních zájemců,“ poznamenala Pekařová.

Budovu Tržnice dlouho vlastnil podnikatel a právník Stanislav Devátý, jenž se o ni dříve soudil se svým bratrem Jiřím. V roce 2011 ji pak prodal holdingu Synot. Stavbaři upravují rovněž sousední Obchodní dům, kde by společnost HP Tronic na konci roku měla otevřít hotel.

Ve zrenovované baťovské budově už pět let fungují obchody, restaurace, kanceláře. V roce 2021 se pak na střeše otevřela prosklená multifunkční Galerie Desítka. Hotel přijde na řadu jako poslední. Obchodní dům, který vznikl v roce 1931, má dnes bílou fasádu a i členěním oken odkazuje k původnímu vzhledu.