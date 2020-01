Proměna tržiště ve Zlíně začne letos na podzim, prodejci získají zásuvky

Tržiště Pod Kaštany je mezi lidmi stále oblíbené, ale vypadá nevlídně a zchátrale. O jeho proměně se na radnici mluví už ve třetím volebním období, teď to však vypadá, že na ni konečně dojde.

Na jaře by měl úřad vydat stavební povolení a na podzim se má začít s přestavbou, která skončí v první polovině příštího roku. Stát bude kolem 50 milionů korun.

„Snažíme se všechno papírování vyřídit tak, abychom na podzim mohli práce zahájit. Po vydání stavebního povolení v březnu, nebo v dubnu, budeme soutěžit zhotovitele. Doufám, že už nám to nic nezkomplikuje,“ uvedl náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci.

Po proměně tržiště se zlepší jeho funkce i vzhled. U prodejních stolků, které nebudou kamenné, ale kovové, přibudou zásuvky, takže prodejci budou moci nabízet celoročně mléčné výrobky. Na okraji tržiště, kde jsou dnes kontejnery na odpad, vznikne zázemí se sociálním zařízením a kanceláří pro správce.

„Tržiště bude také estetičtější. Lidé budou mít mnohem příjemnější zážitek z nakupování než dnes,“ zmínil Brada.

Podle něj by měl mít trh jednotnou podobu včetně loga a grafických prvků, jež by mohly být na plachtách zastřešujících stánky či na taškách, v nichž by trhovci prodávali zboží.

Sázka na regionální farmáře

Radnice chce dbát i na to, aby se tam prodával jen kvalitní sortiment, především produkty zdejších drobných farmářů. Dnes je zde k dostání nejrůznější zboží od oblečení po potraviny, ne vždy jasného původu a rozdílné kvality.

„Chceme zabránit tomu, aby se na trhu přeprodávalo zboží ze supermarketů. Nabídka zboží by se měla zlepšit. Nebude však jednoduché dosáhnout přísnější kontroly nad dodržováním pravidel,“ poznamenal Brada.

Pravidla určí řád tržiště, kontrolu by měli zajistit k tomu kompetentní lidé.

Změní se i počet prodejních stolků. Nyní je jich 101, po úpravě jich má být 76 a k tomu 29 prodejních míst bez stolů. Kromě stolků se na tržišti objeví také volné plochy pro prodej ze země. Část u zámeckého parku bude trvale zastřešená.

„Bude to variabilnější prostor, který jsme nechtěli zaplnit mobiliářem. Můžou se tam prodávat květiny, může tam být stánek se zmrzlinou, ohřívače a posezení v rámci nějaké akce, nebo dřevěné stánky, které bývají při jarmarcích na náměstí Míru,“ uvedla před časem architektka Jitka Ressová z kanceláře pro architekturu a design ellement, jež návrh zpracovala.

„Vzniknou také čtyři průchody do zámeckého parku, u nich budou pítka a lavičky,“ doplnila.

Úpravy se dočká přilehlý prostor u tržiště, kde je momentálně novinový stánek a zastávka městské hromadné dopravy. Vznikne z něho minináměstí, jež bude pěší zónou. Počítá se rovněž s druhou etapou úprav, v rámci níž se může tržiště prodloužit po jedné straně až téměř k náměstí Míru.

Město uzavře dohodu s majiteli prodejních buněk

Přípravy proměny tržiště Pod Kaštany radnice chystá už zhruba deset let, mimo jiné proto, že nemohla najít společnou řeč s majiteli dvou tamních prodejních buněk. To už neplatí, dohoda by měla být v brzké době uzavřená.

„Jsme v podstatě dohodnutí, ale ještě není podepsaná smlouva,“ řekl spolumajitel jedné z buněk, Roman Nesrsta.

„Ještě to dolaďujeme. Hledáme kompromis mezi zájmy stánkařů a zájmy města. Určitě ho najdeme,“ podotkl Brada.

Objekty zůstanou ve vlastnictví majitelů a upravit by se měly na jejich náklady podle architektonického návrhu pro celé tržiště. Město by mělo majitelům vyplatit peníze a ušlý zisk za dobu, kdy budou buňky kvůli stavebním úpravám nepřístupné.

Pokud by k domluvě nedošlo, hrozilo by opakování situace z nedalekého podchodu u náměstí Práce. Po velké rekonstrukci za 50 milionů korun zůstaly obchody v jeho útrobách v původním stavu, protože se magistrát nedokázal dohodnout s jejich majiteli na podmínkách, za nichž je opraví.