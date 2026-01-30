Nečekané dědictví. Při vyklízení domu našel silnou trhavinu, donesl ji na policii

  20:36
Na oddělení policie v Uherském Hradišti v pátek odpoledne přinesl devětapadesátiletý muž velmi silnou trhavinu typu TNT. Tu muž nalezl při vyklízení svého domu. Podle policie se jedná o dědictví.
Trhavina typu TNT, kterou muž v Uherském Hradišti přinesl na oddělení policie....
Trhavina typu TNT, kterou muž v Uherském Hradišti přinesl na oddělení policie. (30. ledna 2026) | foto: Policie ČR/ X

„Dnes po šestnácté hodině přinesl na OOP Uherské Hradiště devětapadesátiletý muž 0,05 kg trhaviny, kterou našel při vyklízení domu,“ napsali policisté na síti X.

Mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková pro redakci iDNES.cz uvedla, že se jednalo o velmi silný typ trhaviny TNT. O tom, zda byla výbušnina stále schopna exploze policisté informace neměli, nicméně dodali, že dědictví nálezce předali pyrotechnikovi k likvidaci.

„Pyrotechnik s tím naloží, jak sám uzná za vhodné,“ uvedla k osudu výbušniny Kozumplíková.

V případě, že někdo objeví ve svém bezprostředním okolí trhavinu, podle policie by s ní v žádném případě neměl manipulovat sám. „Nálezce by měl zavolat na linku 158 a počkat na příjezd policie a policejního pyrotechnika,“ upřesnila správný postup Kozumplíková.

