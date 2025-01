První nehoda tramvaje na Valašsku. Do výstavního kusu narazil náklaďák

15:34

Nehodu, jakou Valašsko nepamatuje, zažili ve Valašském Meziříčí. Fotografie srážky nákladního auta s tramvají zaujaly uživatele sociálních sítí. Také si říkáte, že na celé události něco nehraje? Kde by se na Valašsku vzaly tramvaje? Na pozemku při vjezdu do města tam má na patnácti metrech kolejí jednu historickou plnou figurín soukromý sběratel. A právě do ní v pátek řidič náklaďáku naboural.