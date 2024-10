Auta ve zlínských ulicích už nebudou hlučet, pomůže tichý asfaltový povrch

„Z hlediska nadměrného hluku a jeho dopadu na obyvatele jsou to nejkritičtější místa,“ upozornil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel. „Akční plán protihlukových opatření máme jako kraj povinnost zpracovat na základě zákona o ochraně veřejného zdraví,“ doplnil.

Zmíněná opatření by se měla udělat v průběhu příštích pěti let v závislosti na financích. „Jsme rádi, že se to udělá. Vítáme, když vlastníci komunikací používají tichý druh asfaltu,“ uvedl zlínský radní Václav Kovář, jenž má na starosti dopravu.

Na Sokolské půjde o úsek mezi ulicemi Padělky I. a Dr. Kolaříka, na Dlouhé mezi ulicemi Kvítková a Vodní. V okolí těchto frekventovaných silnic stojí bytové domy, jejichž obyvatele dopravní hluk trápí.

Holešov by si navíc výhledově mohl polepšit na celém průtahu. Výměna povrchu totiž může být kompenzací za fakt, že více aut jezdí přes město kvůli výstavbě dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Kvůli tomu vznikají dopravní omezení.

„Bude nám stačit, když se část dopravy z města přemístí na dálnici D49. A když se ještě opraví hlavní cesta, bude to ideální,“ těší holešovského starostu Milana Fritze.

Ředitelství silnic a dálnic ČR však o tom ještě nerozhodlo. Až po zprovoznění úseku dálnice D49 Hulín – Fryšták si udělá analýzu stavu objízdných tras, které řidiči využívali během stavby dálnice. A podle toho pak rozhodne o rozsahu a provedení oprav. „Zatím tedy možnost nutnosti pokládky takzvaného tichého asfaltu nelze predikovat,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V případě Kroměříže půjde o dva úseky na průtahu městem: mezi Kollárovou ulicí a Uličkou a mezi ulicemi Šafaříkova a Tylova.

Akční plán protihlukových opatření obsahuje také další návrhy změn. Třeba přeložky cest nebo doporučení zákazu výstavby bytových a rodinných domů v okolí vytížených silnic.

V minulosti kraj použil tichý asfalt například při rekonstrukci Kotojedské ulice v Kroměříži, Březnické ulice ve Zlíně, silničního průtahu v Bohuslavicích u Zlína nebo při výstavbě nové okružní křižovatky v ulici Generála Klapálka ve Vsetíně.