Testování nás bude stát peníze, ale snad méně než nemoc, říkají firmy

Nejčastěji jim vadí finanční náklady, které jim stát chce kompenzovat jen částečně.

Firmy nad 250 zaměstnanců mají mít všechny lidi otestované do 12. března, ty menší do 15. března. Jinak jim hrozí pokuta až půl milionu korun.

Největší zaměstnavatel v kraji, otrokovická pneumatikárna Continental Barum, kde pracuje přes pět tisíc lidí, začne se zkušebním provozem plošného testování dnes, ve čtvrtek 4. března.



„Vzhledem k tomu, kolik máme zaměstnanců, a také podle směn, je připravený sofistikovaný systém. Budou připravené dva mobilní testovací týmy a dva stálé, ve kterých se během týdne prostřídají všichni zaměstnanci,“ přiblížila mluvčí Barumu Regina Feiferlíková.

Testování zajistí organizace, která firmě poskytuje zdravotní služby a testovala dobrovolníky od loňského podzimu.

Na dobrovolné bázi fungovalo testování i v některých dalších společnostech, například v České zbrojovce Uherský Brod, která zaměstnává téměř 1 500 lidí.

„Vytvořili jsme dvě testovací centra, jedno v hlavním areálu a druhé v areálu pažbárny,“ zmínil mluvčí České zbrojovky Radek Hauerland. „Zvládneme otestovat 600 zaměstnanců za den. Máme dostatečnou kapacitu otestovat všechny naše zaměstnance.“

Antigenní testy už koupili

Napajedelská plastikářská společnost Fatra, jež má pobočku i v Chropyni a pracuje v ní přes 1 200 lidí, už má nakoupené antigenní testy.

„Testování bude probíhat ve vyhrazených prostorách. V Napajedlích jde o školicí středisko, kde budou dva testovací týmy. V provozovně Chropyně bude jeden tým,“ nastínil Karel Hanzelka, mluvčí holdingu Agrofert, pod něhož Fatra patří.

Další člen Agrofertu, valašskomeziříčská chemička Deza, v níž pracuje zhruba tisíc lidí, má testy nakoupené částečně. „Zbytek z potřebného počtu testů je na cestě od dodavatele. Chceme začít testovat v pondělí,“ upřesnil Hanzelka.

V areálu zlínské plastikářské firmy Spur, která má zhruba 240 kmenových zaměstnanců a několik desítek agenturních a brigádních, postaví tři stany pro testování.

„Prosíme lidi, aby přišli o 15 minut dříve a nenarušilo se střídání směn. Budou procházet stanem, kde se otestují, pak vyjdou ven a počkají na výsledek,“ popsal ředitel firmy Spur Tomáš Dudák.

Zhruba 70 technicko-hospodářských pracovníků se bude testovat doma a výsledek vždy nafotí a pošlou zaměstnavateli.

„Musíme zatnou zuby“

Jiný postup volí vizovická likérka Rudolf Jelínek, která zaměstnává zhruba 130 lidí. Testy jí příští pátek obstará soukromá zdravotnická organizace, kterou si zaplatí.

„Objednali jsme si testy, ale dodací lhůta byla 10 dní, takže jsme si nebyli jistí, kdy přijdou. Raději to uděláme s firmou, která na to má povolení,“ popsal šéf likérky Pavel Dvořáček. „Všichni zaměstnanci budou mít dvě hodiny na to, aby se otestovali.“

Zlínský zemědělskýholding Lukrom, který má 750 zaměstnanců, kombinuje dvě možnosti testování. „Máme to podchycené, část testování obstarají lékaři, část si uděláme sami,“ řekl majitel Lukromu Zdeněk Červenka.

Většina firem by uvítala větší finanční příspěvek od státu, který hodlá platit čtyři testy měsíčně po šedesáti korunách na zaměstnance. „Myslím si, že se za 60 korun test nedá koupit, stát by měl dávat větší kompenzace,“ řekl Dvořáček. „Navíc je s tím spojená agenda a další práce.“

Testy, jež podniky ve velkém množství kupují, stojí často přes 100 korun. Společnost Spur stál jeden 120 korun. „Musíme jako firmy zatnout zuby. Pro průmysl je to pořád lepší, než kdyby nastal lockdown,“ zmínil Dudák.

Plošné testování se netýká jen soukromých, ale i městských firem. Ve Zlíně jde o dopravní podnik nebo technické služby.

„Nákupy testovacích prostředků bude financovat dopravní společnost z vlastních zdrojů,“ nastínil Josef Kocháň, ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, v níž pracuje 310 lidí. „Momentálně zjišťujeme a budeme porovnávat nabídky dodavatelů.“



Zhruba o sto pracovníků méně mají technické služby, jejichž zaměstnance příští pátek otestuje externí zdravotnická firma, přičemž podnik má pro případ potřeby i vlastní testy.

„Zvýšené náklady se negativně projeví na hospodaření společnosti,“ tuší ředitel technických služeb Jakub Černoch. „Škody způsobené případným rozšířením infekce mezi pracovníky by ale byly nesrovnatelně vyšší.“