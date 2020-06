Petice chce v Hradišti „čistou“ teplárnu, ta nyní vybírá nové palivo

„Nejsme spjati s žádnou politickou stranou či hnutím, nikdo nás nesponzoruje. Jsme jen sousedé, kteří se obávají, aby se město nerozhodlo pouze pro logisticky nejjednodušší variantu s nejvyšší ekonomickou výhodností. Na našem okolí nám opravdu záleží,“ vysvětlil předseda petičního výboru Čisté Hradiště Jakub Grós.

Petici od začátku června na webu podepsalo přes sto lidí, další podpisy přidávají zájemci na různých petičních místech. Akci chtějí organizátoři uzavřít na konci června.

Teplárna stojí nedaleko zimního stadionu v uherskohradišťské části Rybníky. Tamější obyvatelé si dlouhodobě stěžují na prach ze skládky hnědého uhlí. I proto přivítali, že by novým palivem mohl být zemní plyn.

Radnice ovšem zvažuje i jiné varianty. Jde například o kombinaci plynových kotlů a kogeneračních jednotek, které kromě tepla vyrábějí také elektrickou energii. Třetí možnost doplňuje druhou variantu o zařízení na energetické využití komunálního odpadu, tzv. ZEVO. Poslední variantou je výstavba kotelny na spalování biomasy a kalů z čistírny odpadních vod.

„Je přirozené, že lidé mají ze spaloven obavy. Nepostavíme tu ale nic, co by nebylo výhodné pro město a jeho obyvatele nebo co by mělo negativní vliv na životní prostředí,“ reagoval starosta Stanislav Blaha.

Autoři petice dali dohromady vlastní studii, která mapuje základní fakta o tom, jaké dopady na širší okolí, kvalitu života či zdraví obyvatel by měly jiné varianty.

„Petice není myšlena útočně. Hlavním cílem je pomoci informovat obyvatele a nechat je vyjádřit svůj názor na to, že spalovat komunální odpad, vodárenské kaly či zapáchající odpad skladovat v širším centru Uherského Hradiště není preferovanou variantou,“ poznamenal Grós.

Vlastníci teplárny, kterými jsou město a firma MVV Energie CZ, budou z návrhu vybírat podle ekonomické výhodnosti, vlivu na životní prostředí, lokální dostupnosti paliv či vlivu na dopravní zatížení v lokalitě Mařatice.

Studie by měla být hotová v září a definitivní rozhodnutí učiní valná hromada zhruba v březnu příštího roku.

Aktuálně je tématem spalovna i na druhém konci Uherského Hradiště. Nemocnice totiž chce za 90 milionů korun zmodernizovat starou spalovnu zdravotnického odpadu, která má nově pojmout až tisíc tun materiálu ročně.

Její služby by měla využívat také zdravotnická zařízení ze Zlína a Kroměříže. I zde se lidé obávají zápachu, hluku nebo zvýšené dopravy.