Léčba přes tablet. V domovech pro seniory v Kroměříži zkouší telemedicínu

„Nefungujeme jako lékař na telefonu“ Je speciálně vyškolená, stejně jako její kolegové. Lékařka Hana Tichá obvykle ordinuje ze svého domova v Hlinsku v Čechách a prostřednictvím telemedicíny léčí pacienty v různých koutech republiky.

„Používáme například digitální fonendoskop a digitální kameru. Díky nim můžeme vyhodnotit nahraný poslechový nález na srdci a plicích a v rámci přímého online spojení se sestřičkou a pacientem prostřednictvím digitální kamery v reálném čase vidět nález v hrdle, případně v uchu,“ přiblížila. Jak telemedicína v praxi probíhá?

Tak, jak je nastavena ve společnosti Všeobecný lékař, neznamená absenci fyzického kontaktu pacienta se zdravotníkem, protože do zapojených domovů dochází přímo k lůžku klientů naše vyškolená sestřička. Máme k dispozici služební notebook s kompletní dokumentací registrovaných pacientů. Nefungujeme jako „lékař na telefonu“ pro kohokoliv. Máte ordinační dobu srovnatelnou s praktikem?

Každý z lékařů, kteří se podílejí na telemedicíně, má určený konkrétní den a čas, kdy má službu. Snahou je, abychom pro zapojené domovy seniorů dohromady pokryli každodenní časový horizont zhruba v době 8 do 18 hodin. Kontakt s lékařem iniciuje naše sestřička. Tam provede různá vyšetření?

Sloužícího lékaře nejdříve informuje, které klienty je nutné řešit a o jaký zdravotní problém se jedná. Dle stavu klienta se následně lékař se sestřičkou domlouvá na požadovaných vyšetřeních, například požaduje udělat CRP, poslech, krevní odběr, EKG a podobně. Pokud to stav klienta umožňuje a vyžaduje, uděláme online hovor. Sestřička u lůžka nainstaluje tablet, který klientovi umožní vidět lékaře a hovořit s ním o svých potížích. Při hovoru je přítomna i sestřička. Dle všech dostupných výsledků pak lékař může doporučit konkrétní léčbu, například nasazení antibiotik, včetně vystavení receptu, odeslání klienta k doplňujícímu vyšetření, třeba na rentgen, nebo doporučení k hospitalizaci. Tím to ale nekončí, že?

Současně plánujeme kontrolu daného klienta tak, aby ho následně, je-li to třeba, viděl lékař, jenž dochází fyzicky do domova. Prakticky to znamená, že jako lékař telemedicíny zahájím tam, kde je to třeba, okamžitou léčbu tak, aby u klienta nedocházelo například při rozvoji bakteriální infekce ke zbytečné časové prodlevě před příchodem „fyzického lékaře“, který následně průběh léčby zkontroluje na místě. Díky včasně zahájené léčbě cestou telemedicíny pak v řadě případů předejdeme zhoršení stavu u klienta z důvodu časové prodlevy lékařského vyšetření, a tedy i případným hospitalizacím v nemocnici. Vnímáte rozdíl mezi osobním setkáním a vyšetřením prostřednictvím telemedicíny?

Samozřejmě ano, v některých ohledech však pozitivně ve prospěch telemedicíny. Při ní se obecně musím oproti osobnímu setkání s pacientem v některých aspektech více spolehnout na sdělení sestřičky. Na druhou stranu dostupnost laboratorních či přístrojových vyšetření, která je možné vykonat u lůžka pacienta, a jejich vyhodnocení, je pro mě v podstatě srovnatelné s prací na pohotovosti nebo s výkonem návštěvní služby v domácím prostředí pacienta. Máme k dispozici přístroje pro měření, můžeme naordinovat odběr žilní krve v plném rozsahu běžných laboratorních vyšetření, odběr kultivací, tedy výtěry z krku, stěr z rány. Pozitivem telemedicíny, tak jak je nastavena u společnosti Všeobecný lékař, je pro mě především čas pro pacienta. V době konzultace s ním vůbec neřeším plnou čekárnu jiných pacientů, neruší mě zvonící telefony v ordinaci. Na co ale telemedicína nestačí?

Limitem telemedicíny jsou pro mě zejména stavy vyžadující vyšetření břicha a pohybového aparátu a neurologická onemocnění.