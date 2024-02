Jízda Zlínským krajem s jednou kartou se blíží, regiony se připojí postupně

„Chtěl bych, aby byl nárůst o tři až pět procent, avšak teď to nebylo ani o jedno procento,“ zmínil jednatel společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář.

Podle něho na to mělo vliv zdražování jízdného v polovině minulého roku, ovšem ne zase tak velký, protože cenu považuje stále za výhodnou. „Vypadá to, že meziročně jde jen o pár tisíc cestujících, ale další se mohli přesunout do časového jízdného, kdy jen procházejí kolem řidiče,“ poznamenal náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel. „Musíme si čísla nejdříve rozklíčovat. Jsou metody, jak to lze zjistit.“

Jisté je ale to, že pokud chce kraj nalákat další cestující, musí jim mít co nabídnout. Lepší jízdní řády, vyšší komfort cestování, jednoduší odbavování. A v tom by letos mohly nastat zásadní změny. Zejména pokud jde o integrovaný dopravní systém, v němž lidé používají krajskou kartu Zetku.

V polovině loňského roku se k němu kompletně připojila městská hromadná doprava v Uherském Hradišti. Letos v dubnu by se měl přičlenit Vsetín, do půlky roku by mohla přibýt Kroměříž. A pokud nenastanou komplikace a vše půjde bez zádrhelů, letos v prosinci přibude i Zlín. Kraj už o tom podepsal dohodu se Zlínem a Otrokovicemi, což jsou města, která vlastní dopravní podnik.

„Podpis dohody je prvním krokem k tomu, abychom se s oběma městy domluvili na společných tarifních a odbavovacích principech, které umožní cestování na společný jízdní doklad jak krajskými linkami, tak městskou hromadnou dopravou na území Zlína a Otrokovic,“ zmínil Doležel.

„Řekli jsme si s Otrokovicemi i krajem, za jakých podmínek chceme integrovat,“ poznamenal náměstek zlínského primátora Michal Čížek, který má v kompetenci dopravu.

Chystá se moderní aplikace

Částečná integrace by ale měla nastat už v polovině roku, kdy chce kraj zavést možnost platby přes mobilní telefon pomocí moderní aplikace, kterou v České republice a zřejmě ani ve střední a východní Evropě nikdo nepoužívá. Cestující si po jejím stažení nebude nic kupovat. Když nastoupí do linkového autobusu, ukáže řidiči zapnutou aplikaci na obrazovce mobilu, později přiloží ke čtecímu zařízení QR kód. To bude vše. Ve vlacích a městské hromadné dopravě ji předloží jenom při kontrole.

„Bude to autonomní mobilní aplikace, které nebude závislá na odbavovacím systému daného dopravce,“ upřesnil Štětkář. „Zařízení zmonitoruje jízdu a cestujícímu se pak částka strhne z účtu, protože bude propojená s jeho platební kartou,“ dodal.

„Chceme to prosadit a myslíme si, že na to ve Zlíně kývnou,“ poznamenal Doležel. „Budou mít přesné údaje o tržbách, nebude to jen odhad.“ Kroměříž by se mohla do systému kompletně připojit do poloviny roku, je třeba ještě doladit softwarové záležitosti. Také s tímto městem kraj podepíše dohodu o spolupráci. Pokud vše půjde bez komplikací, byl by na konci letošního roku Zlínský kraj kompletně propojený a cestující by mohli jezdit na kartu Zetku všemi typy veřejné dopravy.

„Cestování pak bude jednodušší a příjemnější,“ nepochybuje Doležel. „Člověk bude mít jednu kartu a nebude muset přemýšlet, jestli pojede vlakem, autobusem, nebo trolejbusem.“ Integrace by nastala v polovině prosince, kdy se budou opět měnit jízdní řády. Kraj věří, že pak by mohly počty cestujících růst opět výrazněji.

„Budou to věci, které usnadní lidem cestování,“ shrnul Štětkář. „Odpadnou bariéry pro lepší využívání veřejné dopravy.“ Více cestujících by to mohlo přinést i zlínské městské hromadné dopravě, která loni také zaznamenala nárůst jejich počtu, ovšem výrazně nižší než mezi lety 2021 a 2022. Tehdy jich přibyly zhruba čtyři miliony, teď jen 1,5 milionu na celkových 32,6 milionu. I tady by tomu měly odpovídat tržby a také zlínská hromadná doprava v září poměrně významně zdražovala.

„Zdražení se již na tržbách projevilo, byť ne v plném rozsahu,“ naznačil ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň. „Počty cestujících by ale měly růst.“

Dopravnímu podniku se napodruhé podařilo vysoutěžit dodavatele nového odbavovacího systému, který by mohl být podle Kocháně spuštěný do zkušebního provozu v polovině letošního roku. To je nezbytné proto, aby i ve zlínských trolejbusech mohli lidé hradit jízdné kartou Zetka, nebo bankovní kartou.