Bývalý rockový klub Golem v centru Zlína možná ožije, nabízí se k pronájmu

Majitel budovy Tržnice, kterým je holding Synot, požadovanou cenu nezveřejnil. Zájemci se sem mohou nastěhovat od začátku července. „Chceme, aby prostory někdejšího klubu Golem opět sloužily veřejnosti,“ konstatovala mluvčí holdingu Magda Pekařová.

Klub Golem byl legendárním místem, jež vzniklo v červenci 1994 a setkávali se v něm fanoušci nejen rockové muziky. Hrály tady špičkové české i zahraniční kapely. Zakladatel klubu Jiří Devátý dokázal dostat do Zlína například bluesovou legendu B. B. Kinga, kapely The Animals, The Yardbirds či rockera Rogera Chapmana.

Na konci července 2014 ale klub svoji činnost ukončil, když tehdejší provozovatel dostal výpověď kvůli dluhům na nájemném. Synot pak hledal nového nájemce a zvažoval rovněž proměnu prostoru.

„Naším záměrem je, aby se jednalo o multifunkční zábavní klub, ve kterém by se konaly nejen koncerty již známých kapel, ale například také základních uměleckých škol nebo komornější divadelní představení a diskotéky,“ uvedl tehdy majitel holdingu Ivo Valenta.

Jenže tři roky poté Synot oznámil, že od tohoto nápadu ustupuje. „Naše společnost měla již dříve zájem zde zřídit hudební klub, věnovaný především mládeži. Nenašel se však adekvátní zájemce o provoz klubu,“ podotkla Pekařová. „Období covidu a energetické krize pak veškerá další jednání zastavilo. Proto věříme, že se nyní najde zájemce, který přijde s dobrou myšlenkou na využití prostor,“ doplnila.

Budova měla po uzavření klubu problémy se statikou či nízkou akustikou. Podle Pekařové se ovšem její stav změnil. „Objekt je v dobrém stavu, proběhla zde i rekonstrukce vnitřních prostor. Plánujeme navíc další investice, například výměnu oken a novou fasádu,“ konstatovala.

„Předpokládáme však, že si nový nájemce vnitřní prostory upraví dle vlastních představ s ohledem na činnost, kterou zde bude provozovat,“ dodala mluvčí Synotu.

Nedá se tak automaticky čekat, že nový zájemce zde znovu otevře hudební klub. Už samotná rekonstrukce místa bude totiž finančně velmi náročná.

„Člověk, který se by se do toho pustil, musí mít dvě věci: peníze a srdce. Bez toho by to nešlo,“ naznačil Petr Zemlák, znalec místní rockové a metalové scény, který v Golemu hrál jako DJ.

„Nebavím se o dvou milionech korun, ale větší částce. Třeba se najde někdo, kdo je hodně zdatný a bude mít odvahu. Před ním pak smeknu. Rockový klub ve Zlíně výrazně chybí, a kdyby se ho podařilo otevřít právě v místech Golemu, bylo by to úžasné,“ přeje si Zemlák.

Mimochodem, zmíněná socha Golema z klubu zmizela už dávno. „Nikdy nebyla ve vlastnictví naší společnosti. Patřila původnímu majiteli klubu a v době, kdy skupina Synot objekt koupila, již zde umístěna nebyla,“ dodala Pekařová.