Na silvestrovskou půlnoční na svatý Hostýn vyjedou speciální autobusy i vlaky

Spoje vypraví dopravní společnost Z-Group bus. „Půlnoční mše v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, která se koná v prvních minutách Nového roku, je tradiční hojně navštěvovanou akcí. Proto vypravíme mimořádné spoje,“ potvrdil mluvčí společnosti Miroslav Slaný.

Svatý Hostýn je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě a návštěvníky láká i v závěru roku. V půl jedenácté večer se v bazilice uskuteční modlitba růžence, v jedenáct hodin adorace a o půlnoci bude sloužit mši svatou olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.

Poutníci se na akci sjíždějí z celé Moravy. První spoj vyjede na Hostýn od železniční stanice na Silvestra ve 20:02 hodin, poslední spoj z Hostýna zpět pojede na Nový rok ve 2:30 ráno.

Autobusy pak budou vyjíždět od 21. hodiny většinou v půlhodinových intervalech. Novoroční autobusy dopraví návštěvníky z Hostýna zpět do Bystřice v čase od jedné hodiny po půlnoci v intervalech po 45 minutách.

„V případě zájmu budou autobusy jezdit kyvadlově v obou směrech i mimo uvedené časy,“ doplnil Slaný.

Kromě autobusů pomohou věřícím v dopravě na silvestrovskou bohoslužbu také mimořádné vlaky. Do Bystřice pod Hostýnem budou přijíždět z celé Moravy, například od Bylnice ve 21:59, od Brna ve 22:18, od Olomouce ve 22:35. Zpět do Brna budou odjíždět ve 3:05, do Bylnice ve 3:20 a do Olomouce ve 3:25.

Každý den, tedy i na Silvestra, vypravuje Z-Group bus přes celý den také standardní linku s odjezdy z Bystřice pod Hostýnem už od časného rána až do odpoledne.

V bazilice na Svatém Hostýně je k vidění dvojí betlém i nádherná výzdoba s ručně háčkovanými ozdobami na vánočních stromech. Hostýnské stánky a restaurace jsou otevřeny, návštěvníci si tak mohou dát něco dobrého nebo se ohřát.