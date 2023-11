Klíčem k úspěchu u přijímaček nebude jen test, ale i správné pořadí škol

Teď si láme hlavu jen s tím, jakou další školu do přihlášky napsat. „Na internát nechci a v blízkosti domova víc konzervatoří nemám. Takže se budu hlásit jen na jednu talentovou školu a tři gymnázia,“ vysvětlila své úvahy.

Díky novému systému přijímacího řízení na střední školy smí deváťáci, stejně jako v minulých letech, podat dvě přihlášky na umělecké obory nebo do sportovních tříd. Zkrátka tam, kde je podmínkou přijetí talentová zkouška. Ty musí odevzdat do 30. listopadu, a protože digitální podoba přijímacího řízení ještě není hotová, udělají to postaru. Papírovou přihlášku vyplní a doručí střední škole, na kterou se hlásí.

Zároveň se mohou spolu s ostatními hlásit na běžné obory. „Znovu tedy podávají přihlášku ke studiu, což už by mělo být možné elektronicky,“ uvedla ředitelka zlínského gymnázia na náměstí T. G. Masaryka Alena Štachová. Přihlášky ke studiu se odevzdávají mezi 1. a 20. únorem.

Zatímco v minulém školním roce mohli žáci volit dvě školy, tentokrát se mohou hlásit na tři. Na elektronické přihlášce budou uvedeny všechny. Kdo tedy využije maximum, bude jich tam mít vypsaných pět – dvě s talentovou zkouškou a tři bez ní. Většina deváťáků tedy vypíše do přihlášky tři školy.

Server zkola.cz upozornil, že samotné přijímací zkoušky se uskuteční tradičně ve dvou termínech. Naplánované jsou na polovinu dubna.

Co musí udělat všichni, je zvolit si pořadí škol podle toho, kterou chtějí víc a kterou méně. To sice platilo i v minulosti, ale žáky to nijak neomezovalo. Teď se má přijímací řízení zrychlit, takže žák už nebude mít desetidenní lhůtu, aby se rozmýšlel, na kterou školu zanese zápisový lístek. Natož aby měnil názor, bral si ho zpět a nesl na jinou školu. Nastoupí zkrátka tam, kam jej přijmou.

Pořadí škol dobře promyslete, radí ředitel

Když se dostane na školu číslo jedna, má vyhráno a bude ji studovat. Když vyjde přijetí na druhou či třetí školu v pořadí, nastoupí tam.

„Radíme rodičům, aby pořadí dobře promysleli, protože zřejmě nebude snadné couvnout,“ upozornil ředitel Střední průmyslové školy v Otrokovicích Libor Basel.

Střední školy jsou právě v období, kdy dělají nábor nových studentů. Dny otevřených dveří jsou v plném proudu a rodiče se na změny v přijímačkách logicky ptají. Jenomže i když se se změnami počítá, nový systém ještě neexistuje. Ministerstvo školství jej slíbilo představit v kompletní podobě v polovině ledna. Zatím jsou tedy známé pouze kusé informace.

„Máme za sebou první školení. Z toho, co jsme se dozvěděli, zpracujeme informace pro rodiče, abychom jim je mohli předat během dne otevřených dveří,“ popsala situaci zástupkyně ředitele Obchodní akademie v Uherském Hradišti Marcela Zlatníková. „Určitě v tom rodiče nenecháme,“ ujistila.

Školy rodičům pomohou

Víc než dřív tak bude vhodné zůstávat v kontaktu se školami, ty totiž budou aktuální informace zveřejňovat na svých webech.

V nesnázích ale rodiče nenechají ani školy základní. „Všechny informace, které ministerstvo školství vydá, rovnou předáváme rodičům,“ mínil ředitel Škol Březová Ludvík Zimčík. „Pro nás nový systém nijak zatěžující nebude.“

Základní škola tady čítá 1 100 žáků, z toho 150 v posledním ročníku. Naprostá většina z nich se ale učí online, část proto, že jim lépe vyhovuje domácí vzdělávání, a část žije v zahraničí. Škola tak s rodiči přirozeně komunikuje online, a to i s těmi, jejichž děti skutečně sedí ve třídách.

„Celé roky rodičům s vyplněním přihlášek na střední školy pomáháme a budeme to dělat dál,“ ujistil ředitel. „Takže vědí, že ani s elektronickým podáním problém mít nebudou.“ Jinde naopak předpokládají, že rodiče sami budou mít zájem zůstat ještě u papírových přihlášek. I tato varianta by měla být možná.

„Považuji to za pravděpodobné, i proto, že rodiče počítají s různými komplikacemi technického rázu,“ zmínila ředitelka zlínské základní školy v Malenovicích Zdeňka Jančíková. Její kolega ze Základní školy Žerotínova ve Valašském Meziříčí Milan Knápek plánuje, že až bude nová podoba přijímacího řízení zcela jasná, pozve rodiče deváťáků do školy na mimořádné třídní schůzky. Týká se to dvaapadesáti žáků.

„Zatím nevíme ani to, jakým způsobem škola potvrdí známky z vysvědčení, které se k přihláškám dokládají. Navíc nám do termínu odevzdávání přihlášek zasahuje začátek jarních prázdnin,“ připomněl.

Nový systém přihlašování na střední školy pro ministerstvo chystá společnost Cermat, která je odpovědná také za testy u přijímaček, maturitních i závěrečných zkoušek středoškoláků.