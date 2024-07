Jsou mi tři měsíce a už skvěle umím „sedni“. Až vyrostu, budu hledat bomby

I v nízké trávě je sotva vidět. Černobílé chlupaté klubko si každého očichá, nechá se pohladit, miluje svoje hračky a na starší psy se dívá zpovzdálí. Bezpečně už ví, kdo je její nejdůležitější člověk, lidský „taťka“, který nastoupil místo psí „mamky“.

„Pejsci se odebírají ve dvou měsících a nastane separační syndrom a zvířátko přijde o celou svou rodinu. A v takovém období si dobrý psovod vezme dovolenou a tráví veškerý čas s pejskem a navtiská se mu jako nová maminka. Takže jsem měl dva týdny dovolenou, kdy se mnou spala a bydlela v jednom pokoji,“ přiblížil sbližování se Zoe psovod krajské policie ve Zlíně Zdeněk Mach.

U policie se psům věnuje 27 let a Zoe je jeho devátý pejsek. Některé vycvičil na klasickou kynologii, jiné na kynologii speciální, tedy buď na vyhledávání akcelerantů hoření, drog nebo výbušnin. Nejnovější fenka bude „bombařka“.

Čekají ji dva roky cvičení a každodenního tréninku. Teď už po pár týdnech poslechne povel „sedni“. Také přiběhne na zavolání, popojde kousek u nohy, a když vidí v přepravce oblíbenou hračku, nechá se do ní bez potíží zavřít. Zhruba za dva roky dostane policejní atest, který potvrzuje, že umí najít všechny výbušné látky v různých prostředích.

Z učebního postupu by měl radost i Jan Amos Komenský. Ze začátku se totiž Zoe bude učit hledat něco, co má ráda.

„Nejsou to hned výbušniny. Většinou pejsci na začátku hledají nějakou oblíbenou hračku, u nás bývají první balonky. Naučíme psa, aby ho miloval, uděláme z něj neodolatelnou hračku, kterou za každou cenu chce. A také musí být balonek pro pejska vzácný, nemůžeme mu ho proto házet pořád. Až balonek chce, tak ho schováme a on se ho učí hledat. Až se to naučí, tak k balonku přidáme chemickou látku z výbušniny. A časem se balonek odstraní a zůstane jen látka. A těch je spousta,“ popsal proces Mach.

Právě border kolie jsou na takové speciální akce vhodné. Od klasických německých ovčáků, kteří k policii patřili dlouhé roky, se v posledních letech přechází právě na kolie nebo belgické ovčáky malinois.

Border kolie se chce zavděčit

„Border kolie mají takové to will to please, chuť zavděčit se za každou cenu. Je to pes, který musí být stále zatěžovaný prací, je nutné mu stále zatěžovat hlavu i tělo. Pokud to neuděláte a necháte ho třeba doma, tak vám rozebere byt,“ upozornil zkušený psovod, který má ve službě momentálně tři aktivní vycvičené pejsky, jedenáctiletou a dvouletou fenku na drogy a desetiletou na akceleranty.

Policisté ve Zlínském kraji mají k dispozici tři psy se specializací na vyhledávání výbušnin, čtyři na drogy a šest na akceleranty hoření. Většinou jsou to fenky, protože psy by mohla při práci na místě rušit hárající fenka.

„Pes pak není schopný pracovat, nesoustředí se, je to strašně silný rozmnožovací pud. I v letištní hale může mít někdo háravou fenku. A pes se v tu chvíli vypne. Kdežto feně je to jedno,“ upozornil Mach.

Až bude mít Zoe hotovou zkoušku, bude hledat výbušniny v budovách, na lidech, v dopravních prostředcích, na oblečení. Například při velkých hromadných akcích na stadionech, nebo když přijede třeba prezident republiky, bude prohledávat místa, kde bude jíst, nocovat. A také se někdy určitě podívá do školy, protože i tam bývají nahlášené bomby.

U výbušnin se vyštěkávat nesmí

Pokud výbušninu najde, nesmí vyštěknout, jako je to obvyklé třeba při hledání osob. „Musí se na místo jen podívat, couvnout a držet fokus čumákem namířeným na nalezenou výbušninu. Kdyby štěkla, mohl by se odpálit. Prostě v té poloze zmrzne, sedne si nebo lehne a čumákem ukáže do místa nálezu,“ popsal policista.

Se všemi svými psy se snaží hned zpočátku navázat silný vztah.

„Pro mě to je velmi důležité, těžím z toho celý život. Potřebuji, aby mě pejsek měl rád a aby pro mě chtěl pracovat. Když psa donutíte násilím, tak to dělá neochotně a je nespolehlivý. Kdežto když to pro vás dělá z lásky, tak jde daleko za hranice svých schopností,“ dodal.