„Je to čistá katastrofa, dneska tady stojím přes tři a půl hodiny, a to navážím zboží z Nového Mesta nad Váhom do Starého Města. Bůhvíjaký výkon neudělám. Je to na psychiatra,“ ulevil si slovenský řidič Martin, jemuž obyčejně cesta trvá jen něco málo přes hodinu.

Těšit ho může snad jen to, že brzy bude mít frontu za sebou a policisté na něho už gestikulují, aby přijel k dezinfekčnímu rámu.

Jeho konstrukce tady stojí od dnešní půlnoci. Jde o další opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky ze Slovenska do České republiky. Projet jim musí každé nákladní auto, které veze živočišný náklad či krmivo. I když procedura trvá jen pár desítek sekund, čekání na ni je téměř nekonečné.

„Rámem projede tak sto aut za hodinu. Záleží na tom, jestli jsou stříkána. Hygienici nám dají pokyn a my auto postříkáme,“ popsal hasič, který rám obsluhoval.

Rámem bez postřiku projedou kamiony, které nevezou živočišné produkty. Těm hasiči v kombinézách pouze nastříkají kola a podvozky. Hlavní příčinou kolon je ale to, že hraniční přechod ve Starém Hrozenkově se stal nově jediným ve Zlínském kraji, kterým můžou kamiony ze Slovenska hranici projíždět.

Ačkoliv se tedy zde dlouho pravidelné kontroly nekonaly, nyní jsou opět realitou.

„Vrátili jsme se do minulého století. Člověk zase čeká na přechodech,“ glosoval situaci další řidič kamionu. „Postojíme a pojedeme,“ zvolal ironicky, když se přiblížil k dezinfekčnímu rámu.

Dosud mohli řidiči nákladních aut projíždět hranici na čtyřech přechodech ve Zlínském kraji, ve Starém Hrozenkově byl zatím jen dezinfekční pás, který tady zůstal pod rámem.

Šoféři čekají trpělivě, mají většinou stažená okýnka, někteří kouří, jiní se dívají do mobilu nebo jí. A téměř všichni si stěžují.

2. dubna 2025

„Je to úplný nesmysl. Zavřou ostatní přechody a tady je pak pětikilometrová kolona. Je to na hlavu postavené,“ myslí si Matěj Němeček. „Kamiony objíždí stokilometrové objížďky jenom kvůli tomu, že tady nedokáží posílit kontrolu a dezinfekci. Mělo by toho být více nebo by měli přidat alespoň přechod ve Střelné, který zrušili,“ myslí si.

„Ať dezinfikují i osobáky“

Je krátce před polednem a někteří řidiči dostávají do vysílaček hlášení, že se pomalu posunující kolona táhne až do první slovenské obce Drietoma, což je zhruba šest kilometrů odtud. A zdá se, že se stále prodlužuje.

„Osobní auta pouští bez problémů, na osobáky totiž vir nesedne. Přenášíme ho jenom my, co vozíme úplně něco jiného než zvířata. Ať dezinfikují i osobáky,“ míní Němeček.

Jeho názor sdílejí i další řidiči. „Nerozumím jen jedné věci, proč jezdí osobní auta a dodávky bez opatření. Jaký to má význam, že kamiony to přenášet můžou, ale osobní auta ne,“ prohodil další slovenský řidič.

„Nevím, o co tady jde, jestli je to jen o dezinfekci, nebo chtějí někoho položit ekonomicky na kolena,“ ptal se řidič Martin.

Většina z nich uznává, že je nějaké opatření potřeba dělat, toto ale považují za polovičaté a spíše demonstrativní. Navíc mají pochybnosti o tom, zda bude účinné.

„Myslím si, že je to důležité. Ale nevím, jestli to pomůže,“ pochybuje řidič Jiří Troják. „Mělo by se to týkat i osobních aut, dostanou se do exponovanějších míst než my s náklaďáky,“ souhlasí s kolegy.

„Sice nás to zdržuje od práce, ale co se dá dělat,“ posteskl si Jan Levíček, který stojí ve frontě už zhruba dvě hodiny „Asi by opatření mělo být plošné. Obce, kde se to vyskytuje, by měly být uzavřené,“ přemítá.

Podle něho by také bylo lepší, kdyby se na přechodu ve Starém Hrozenkově udělala dezinfekční vana ve vyfrézované vozovce, díky čemuž by se kola a podvozek kamionů vydezinfikovaly lépe než postřikem.