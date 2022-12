S Babišem bychom společnou cestu nenašli, říká staronový starosta Blaha

Po letošních komunálních volbách to už vypadalo, že skončí. Blaha však nakonec dokázal složit koalici a ve své funkci zůstává.

Můžete s odstupem prozradit, jakými argumenty jste po komunálních volbách přesvědčili ANO, aby šlo do koalice s vámi, a ne s Hradišťáky a Piráty, jak to původně mělo v plánu?

Sešli jsme se na několika jednáních a bavili se o programových prioritách, o tom, jak chceme, aby Hradiště vypadalo a rozvíjelo se dál. U některých uskupení bylo evidentní, že dřív slibovali a později přemýšleli. To se pak dohoda hledá těžko. A taky se potvrdila stará pravda, že komunální politika je hlavně o lidech. O tom, jak jsou ochotni hledat společné cesty a táhnout za jeden provaz.

Nevznikly kvůli tomu v rámci zastupitelstva vyostřenější vztahy? Například Michal Dvouletý (Hradišťáci) vypadá, že bude silným opozičním hlasem.

Aktivní opozici plně kvituji. Pokud bude přicházet s konstruktivními návrhy, které budou dávat v rámci rozvoje města smysl, rádi na nich budeme spolupracovat. Vztahy s kolegy v zastupitelstvu mám korektní. Rozhodující jsou vždy lidské vlastnosti, ne příslušnost ke straně.

Proč jste vůbec šli do koalice s ANO? Říkáte, že je to vždy o lidech, ale neměl by pro ODS být výše princip nepaktovat se s Babišovým hnutím?

Budu se opakovat, ale ono to opravdu je o lidech. Kdyby byl jedničkou kandidátky ANO v Hradišti Andrej Babiš, nenajdeme společnou cestu a já bych ji ani nezkoušel hledat, protože vím, že by to prostě nešlo. To ale nebyl ten případ. Vše, na co jsme si podali s kolegy z ANO ruku, platí. Důležitá pro mě byla ještě jedna věc. Před volbami jsem lidem slíbil, že pokud nám dají svou důvěru, provedeme Uherské Hradiště zodpovědně těžkými časy. Dostali jsme nejvíce hlasů ze všech a koaliční jednání jsme proto vedli tak, abychom mohli dokončit naši práci a dodržet tento slib.

Podobných případů spolupráce s ANO je více. O čem to svědčí?

Ve všech obcích a krajích hrajeme s kartami, které nám rozdali voliči. Vyjednávání a umění dohody k politice neodmyslitelně patří. A to i s těmi, s kým nemáte stoprocentní názorovou shodu. Samozřejmě za podmínky, že ctí základní demokratické principy. Kdybychom se spolu nedokázali bavit, jsme odsouzeni k tomu navždy sedět v opozici a ze změn, které chceme prosadit, bychom nerealizovali vůbec nic.

Po volbách jste nadále zároveň poslancem a starostou. Neuvažoval jste, že byste přenechal místo v čele radnice někomu jinému?

Hradiště je moje rodné město, kde jsem se narodil a celý život žiju. Starat se o něj jako starosta je tak svým způsobem vysněná práce. Kombinace s poslaneckým mandátem se mi v minulých letech osvědčila jako funkční model. V Hradišti naslouchám lidem, vidím, na jaké problémy narážíme v každodenním provozu. Ve Sněmovně pracuju na tom, abychom problémy řešili. Ne všechno se dá dělat z obce. V zásadních otázkách potřebujete vliv ve Sněmovně a ve vládě. V tomto směru mě těší ještě jedna věc.

Jaká?

Tušíte, které město si premiér Fiala vybral jako první pro pracovní návštěvu v Česku? Uherské Hradiště. Po něm nás navštívili i ministr kultury Martin Baxa, ministr dopravy Martin Kupka, ministryně obrany Jana Černochová a další. Troufnu si říct, že u měst naší velikosti v této v republice nemáme obdoby. Všem členům vlády jsme měli možnost ukázat výjimečnost Uherského Hradiště a zároveň je upozornit na problémy, které tady potřebujeme řešit. Přetížená doprava, rekonstrukce věznice, financování Slováckého divadla a další. Toto jsou klíčoví lidé, kteří nám s nimi už aktivně pomáhají hnout.

Co chcete jako poslanec prosadit a víte, že by to pomohlo městům typu Uherského Hradiště?

Jednoznačně přispět ke zlepšení dopravní situace. Chybějící obchvaty a ucpaná centra teď trápí téměř všechna česká města. Specifický problém Hradiště je financování Slováckého divadla, na které jde příspěvek ze státního rozpočtu. Je to kulturní místo, které svou významností dalece přesahuje region Slovácka. Tomu bohužel neodpovídají finance, které jdou na jeho provoz. Za město se ho snažíme držet nad vodou, jak jen to jde, ale zvlášť v aktuální době je to pro nás čím dál těžší.

Vizualizace rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti (listopad 2022)

Ulevilo se vám, že po letech slibů už se konečně konkrétně rýsuje proměna bývalé věznice?

Máme za sebou stovky hodin jednání a věc se konečně začíná hýbat kupředu. Jen letos ji navštívil premiér, ministr kultury i ministr financí. Její rekonstrukci si, i díky jejich návštěvám, vláda dala černé na bílém do programového prohlášení. A teď v listopadu jsme udělali další obrovský krok dopředu, když jsme vybrali v architektonické soutěži její budoucí podobu. Oprava by měla začít v roce 2025.

Prezident Miloš Zeman podepsal začátkem prosince zákon, podle něhož bude velký technický průkaz vozidel nahrazen rozšířeným malým, což byl váš pozměňovací návrh. Co si od toho slibujete?

Ušetříme tím 18,7 milionu korun ročně, čas úředníků i nervy řidičů. Je to v dnešní době zbytečnost, vždyť všechny údaje z velkého techničáku je možné najít v registru silničních vozidel. Mám radost z toho, jaký pozitivní ohlas to u lidí vyvolalo.

Jak jste jako poslanec ODS spokojený s tím, jak vláda řeší energetickou krizi? Neměla by být daleko více aktivní?

Je to velmi těžká situace, ale vláda podle mého názoru postupuje dobře. Dává mi smysl koordinovat kroky s dalšími státy Evropské unie, jako celek dvaceti sedmi evropských států máme mnohem větší sílu. Navíc, energetický trh je propojený celek, nefunguje to tak, že bychom vyráběli v Česku elektřinu jen pro sebe.

Pojďme ještě zpátky k Hradišti. Jaké klíčové investice chcete v letech 2022–26 rozjet nebo dokončit?

Nejvíce peněz, 263 milionů korun, si vyžádá projekt výstavby nového zimního stadionu. Nyní jsme ve fázi opakovaného výběru správce stavby. Příští rok bychom chtěli mít na stole projekt, v dalších letech začneme se samotnou stavbou. Další velké investiční akce se týkají využití Staré radnice, vybudování nadstavby bytového domu Štefánikova, rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti ZŠ UNESCO, vestavby jižní tribuny fotbalového stadionu, odstranění závad a rekonstrukce v akvaparku nebo pokračování oprav chodníků na Solné cestě v Sadech. Začneme i se stavbou přírodního amfiteátru v Parku Rochus, třetí etapou chceme pokračovat ve výměně nepropustných povrchů parkovacích ploch ve Štěpnicích a ZŠ Za Alejí by při rekonstrukci střech měla dostat „zelenou střechu“. Specifickým záměrem je nový systém MHD, který plánujeme spustit od ledna 2024.

Máte v plánu také stavbu městských bytů?

Uherské Hradiště byty nutně potřebuje. Obecně je největší překážkou, že rozvojový potenciál města není velký, stále více se zmenšuje a stavebních rezerv je málo. Jako největší šanci a příležitost nové bytové výstavby vnímám využití bývalého areálu nemocnice, pro který už máme zpracovaný regulační plán a kde by měla vyrůst celá nová městská čtvrť. Záměrem města je, aby toto území bylo kvalitně osídleno, aby tady vyrostly jak bytové, tak i rodinné domy, to vše s optimální občanskou vybaveností a s veškerým komfortem moderního bydlení ve městě. Podle možností se však výstavbě bytů věnujeme i při rekonstrukcích a renovacích domů v majetku města, v posledních letech jsme takto navýšili počet městských bytů v řádu desítek. Nejnověji plánujeme půdní vestavbu městského bytového domu na Štefánikově ulici, kde chceme postavit 19 nových bytů.