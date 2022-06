Zlínský STAN se obává následků kauzy Redl v blížících se volbách

Byl to Petr Gazdík, který před nedávnem jako krajský šéf STAN říkal, že by si přál, aby měl Zlín primátorku – tedy jedničku kandidátky hnutí do podzimních komunálních voleb Kateřinu Francovou. Pražská kauza ale může s výsledky voleb (nejen) ve Zlíně zamíchat.

„Žádná kauza žádné straně či hnutí nepomůže a my nejsme výjimkou. Na druhou stranu, my nejsme pražský STAN, jsme STAN Zlín, s dopravním podnikem nemáme nic společného,“ reagovala Francová, která je dnes náměstkyní primátora.

„Pořád jsme to my, kteří už dvanáct let pracujeme pro město Zlín, je za námi vidět spousta práce. A žádná kauza.“

Obviněn byl bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, který měl ještě s dalšími lidmi obsadit klíčové pozice v tamním dopravním podniku tak, aby manažeři ovlivňovali výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Mezi obviněnými byl i zlínský podnikatel Michal Redl – a právě kvůli stykům s ním Gazdík rezignoval.

„Necítím se ničím vinen ani ve věcné, natož trestně-právní rovině. Mé styky s některými lidmi však vrhají stín i na hnutí STAN,“ napsal Gazdík, jenž zatím zůstává šéfem STAN ve Zlínském kraji.

Pokud jde o politické dopady této kauzy na blížící se komunální volby, tak obecně platí, že v těchto volbách lidé vybírají spíše osobnosti než stranu či hnutí. Otázka ovšem zní: Může STAN ve Zlíně zopakovat výsledek z roku 2018, kdy byl těsně druhý za ANO? A dokáže naplnit Gazdíkovu představu o zlínské primátorce?

„Byli bychom rádi, ale tímhle je to nabourané. Upřímně si nemyslím, že můžeme zopakovat výsledek jako před čtyřmi lety,“ obává se zlínský radní za STAN Pavel Simkovič. „Může to mít dopad, doufám ale, že na komunální úrovni ne tak velký. Tady lidé volí své zástupce, které znají i pozpátku,“ poznamenal bývalý zlínský primátor za STAN Miroslav Adámek. „Jméno Starostů je tím však poškozeno.“

Kauza může ovlivnit volby ve Zlíně

Podobný názor, že dopady nemusejí být fatální, zastávají i někteří komunální politici hnutí mimo Zlín. „Nejsme strana jednoho muže, kde s ním všechno stojí a padá. Věřím, že osoba Kateřiny Francové nebo Tomáše Pifky je pro lidi větší záruka než značka STAN,“ zmínil vsetínský místostarosta Tomáš Pifka.

„Podepíše se to v komunálních volbách, hlavně ve větších městech. Na obcích je to jiné, tam je to spíše o místních lidech,“ uvažuje starostka Babic a členka krajského vedení STAN Martina Horňáková.

Zlínská opozice se naopak domnívá, že kauza se na výsledku voleb v krajském městě podepíše. „Názor našeho hnutí je, že výsledky voleb to ovlivní. Kauza se netýká jen pražského STANu, ale i zlínského,“ naznačil opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Gazdíkovu rezignaci většina jeho kolegů z hnutí oceňuje a věří, že se na ničem nezákonném nepodílel. „Ví, že v politice platí presumpce viny, a aby nepoškozoval STAN, odstoupil. Je to férové gesto a nepochybuji, že se potvrdí jeho nevina,“ uvedla Francová.

„Nevěřím, že by byl namočený v něčem nezákonném,“ poznamenala Horňáková.

„Myslím si, že v té kauze nefiguruje tak, aby to bylo na jeho rezignaci. Třeba ale mají jiné informace a možná se to bude dát s odstupem času pochopit,“ uvažuje Pifka. „Jestli chtěl spravit mediální obraz hnutí, tak se mu to nepodařilo.“

Propojení s Redlem zlínský STAN odmítá

Klíčová rovina celé kauzy je faktická. Tedy zda Redl, který figuroval i v případě zločince Radovana Krejčíře, měl či má vliv na zdejší STAN. Jeho otec Petr Redl, který už zemřel a vlastnil mimo jiné zlínský Hotel Garni, STAN podporoval finančně. A vzhledem k tomu, že podnikal i v hazardu a ve Zlíně bylo hodně heren, dávali to kritici hnutí do souvislosti.

Navíc před pár lety europoslanec a další ze zlínských spoluzakladatelů STAN Stanislav Polčák Redlovi mladšímu poslal e-mail, v němž se řešilo obsazení důležitých pozic na pražském magistrátu a v některých firmách.

„Na STAN Zlín nemají Redl otec ani syn žádný vliv. Redlovy znám, ale neviděla jsem je asi třicet let. S námi nemají nic společného,“ odmítá propojení Francová.

Adámek, který byl primátorem osm let, sdělil, že s Redlem mladším párkrát jednal, ovšem jenom krátce. „Slyšel jsem, že mohl mít něco s Krejčířem, ale nikdy jsem po tom nepátral,“ tvrdí Adámek. „Když jsem s podobnými lidmi musel jednat, vždy jsem je pozval na radnici, aby z toho byl zápis. Chtěl jsem jednat s každým a netušil jsem vždy, co mají za sebou.“