Na Stadionu mládeže začnou platit školy i veřejnost, sportovcům se to nelíbí

Sportovním klubům se zpoplatnění nelíbí. Podle města jsou ale náklady na údržbu sportoviště vysoké.

„Náklady na provoz a údržbu stadionu jsou čtyři miliony korun ročně. Peníze z nájmu se na to nevyberou, bude to však alespoň symbolický příspěvek,“ předestřela náměstkyně primátora pro sport Jana Bazelová (ANO).

Upozornila na to, že je Stadion mládeže přetěžovaný. Travnatá plocha je v sezoně zatížená na 250 procent, počet závodů a zápasů se zvýšil dvojnásobně. Ještě více narostl počet sportovců, kterých je až 130 tisíc za rok. Působí tam zejména ragbisté a atleti, ale také američtí fotbalisté, baseballisté, triatlonisté, orientační běžci, fotbalisté, hokejisté, volejbalisté či hasiči, městská nebo státní policie a střední i základní školy.

„Standardně se na každém městském sportovišti platí a Stadion mládeže byl výjimkou z důvodu doby udržitelnosti dotace. V současné době už je to možné, chceme proto, aby uživatelé stadionu začali platit,“ sdělil primátor Jiří Korec (ANO).

„Ta částka zdaleka nepokryje náklady na správu Stadionu mládeže. Je to spíše o tom, aby ti, kdo ho využívají, věděli, že to něco stojí.“

Podle ceníku zaplatí kluby dva tisíce korun za hodinu za využití travnaté plochy. Děti a mládež to budou mít za polovinu. Hodinové platby se ale budou týkat jen utkání, turnajů a soutěží. Pokud jde o tréninky, na to město uzavře s kluby zvlášť nájemní smlouvu, o jejíž podobě ještě jasno není. Platit by měla od příštího roku.

„Plavci také platí za využívání bazénu a město jim potom dotací přispívá na nájem. Podobně to bude nastavené i v klubech, které budou využívat Stadion mládeže,“ nastínila Bazelová.

„Nebude to pro ně tak obrovská zátěž, vybírají vstupné, mají také otevřeno občerstvení. Mohou si na to vydělat. Také jsme si dělali srovnání s okolními stadiony, abychom se cenově nelišili,“ doplnila.

Nejsme na to připraveni, zlobí se ragbisté

Kluby však z ceníku nadšené nejsou. „Lidé na městě si myslí, že když chtějí děti sportovat, tak si to musejí zaplatit. Jednou třeba nastane doba, že si to budou moci zaplatit, ale momentální situace tomu nenahrává. Všichni nemají tolik peněz,“ reagoval předseda ragbistů Josef Iž.

Vadí mu také, že ceník začne platit už od září. „Je to příliš brzy, nejsme na to připraveni. Sháníme peníze, kde se dá, ale musíme na to mít nějaký čas,“ poznamenal Iž.

V případě atletického oválu bude stát užívání jedné dráhy 100 korun za hodinu. Opět jen v případě utkání a turnajů, tréninky budou řešeny nájemní smlouvou. Nově se bude platit také za využívání šaten, sprch a WC, přes týden 150 korun, o víkendech 200 korun za hodinu.

Předseda atletického klubu Lukáš Vojtek si spočítal, že pokud bude pořádat jednodenní závody, na které přijede třeba 400 účastníků, zaplatit by mohl několik desítek tisíc korun. Atleti vyžívají dráhy, travnatou plochu i sociální zázemí. „Na jednu dráhu nejsou takové náklady jako na jednu dráhu na bazénu. Navíc nevím, jak to budou kontrolovat,“ zmínil Vojtek.

„Atleti dostávají dotace na všechny organizované mítinky. Měli by to i díky tomu zvládnout,“ je přesvědčená Bazelová.

Veřejnost to odradí od sportu, míní šéf atletů

„Říkají, že si potom zažádáme o dotaci a oni nám peníze dají. Ale to nám jenom přidávají práci, budeme muset papírovat. V okrajových sportech, jako jsme my, všichni ještě někde pracujeme,“ poznamenal Iž.

Zástupci klubů si stěžují i na to, že s nimi ceník město nekonzultovalo předem. „Informovali jsme je o tom, že připravujeme ceník. Koncem srpna máme schůzku, abychom se s tím všichni seznámili,“ sdělila Bazelová.

Základní a střední školy mají platit 100 korun za vyučovací hodinu na celém stadionu. Neorganizovaní domácí sportovci budou platit za atletickou dráhu a zázemí stejně jako oddíly, jen travnatou plochu budou mít levnější, stát je bude 800 korun za hodinu. „Veřejnost to odradí od sportování. A když se profilujeme jako město sportu, tak je to docela špatné,“ myslí si Vojtek.

„Když jdete kamkoli sportovat, tak si musíte zaplatit. Nemusí to mít dopad na počet sportovců,“ oponuje Bazelová.

Pokud jde o podnikatelské subjekty, jedna dráha je bude stát 400 korun za hodinu, tráva 3 200 korun, sociální zázemí přes týden 300, přes víkend 400 korun. Policisté či hasiči mohou městkou radu požádat o osvobození od poplatku. Stadion mládeže by měl na začátku října přejít pod správu městské společnosti Steza, která se už stará o krytý bazén či zimní stadion.