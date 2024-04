Voda podemílá historický jez ve Spytihněvi, kvůli opravě uzavřeli cestu

11:50

Pokud by se neopravil jez ve Spytihněvi, mohlo by se časem stát, že se propadne cesta, která přes něho vede. Proto se Povodí Moravy v dubnu pustilo do stavebních prací, aby tomu zamezilo. Přinese to mimo jiné uzavřenou cestu.