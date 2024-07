Celníky jsem obelstil, ne uplácel, tvrdí lihový boss a osočil žalobce

Policie Radka Březinu zatkla v roce 2012. A po třináctiletém trestu by se měl příští rok dostat na svobodu. Ovšem pouze za podmínky, že mu zlínský soud trest nenavýší. Žalobce pro něj totiž požaduje až 16 let vězení, což by v praxi znamenalo, že si ve věznici odsedí o dva roky více.

Lihový boss je obžalovaný z uplácení tří celníků, kteří mu podle vyšetřovatelů říkali informace o chystaných kontrolách a umožňovali, aby mohl stát připravit o 5,6 miliardy korun. Březina to ve své závěrečné řeči odmítl. Tvrdil, že dokázal podvádět i bez pomoci celníků a osočil žalobce z účelové lhaní v jeho neprospěch.

„Všichni celníci byli obelstěni při fiktivních denaturacích. Ne, jak tvrdí obžaloba, že by při nich spolupracovali,“ prohlásil Březina.

V hrobické firmě Morávia-Chem se denaturoval potravinářský líh za dohledu celníků, ovšem jen fiktivně. Ve chvalčovské Likérce Drak se zase strhávaly použité kontrolní pásky, aby se mohly znovu použít. Opět pod celním dohledem. Obě firmy skrytě ovládal Březina.

„Podstatné je, že celníci byli u těchto úkonů vždy minimálně ve dvojicích. Nadřízení dbali na to, aby se střídali,“ tvrdil Březina. „Za této situace je vyloučené, aby si za osm let činnosti a stovek úkonů v Morávia-Chemu a Likérce Drak nevšimli nestandardního jednání kolegy. Tím je vyvrácena obžaloba, která tvrdí, že někteří celníci byli podplaceni a dělali úkony za úplatu v můj prospěch,“ pokračoval.

Podvádět šlo i bez celníků, naznačil Březina

Březina se odvolal i na černé účetnictví, které vedl jeho bratr Tomáš. V něm jsou zaznamenány finanční transakce spojené s nelegálním lihem. Peníze na úplatky celníků tam ale podle Březiny nejsou. Tvrdil, že podvádět mohl i bez jejich pomoci.

„Trestná činnost byla prakticky neodhalitelná. Jsem přesvědčen, že kdyby nedošlo k metanolové kauze, odhalena by ani nebyla,“ řekl lihový boss.

Slovně také zaútočil na státního zástupce Radima Obsta, kterého napadal už během procesu. Podle Březiny v závěrečné řeči lhal a vymýšlel si tvrzení svědků, která neřekli. „Jednalo se o brutální pokus obelstít tento soud. Zneužil pravomoc veřejného činitele a spáchal trestný čin,“ prohlásil Březina.

Jeho advokát Roman Václavík navrhl, aby bylo trestní řízení zastaveno, protože byl Březina za stejný skutek už potrestaný. V roce 2015 dostal 13 let za daňové úniky v hlavním případu daňové mafie. „Ty věci spolu časově i skutkově souvisejí. Bavíme se stále o daňovém úniku,“ zmínil Václavík.

Obst tvrdí, že tehdy se řešil daňový únik, teď organizované uplácení úřední osoby. Škoda je však jedna, téměř šest miliard korun. „Je na soudu, jak se s tím vypořádá,“ reagoval žalobce.

Březinovy slovní útoky ho příliš nepřekvapily. „Už v průběhu hlavního líčení byly jisté prvky agrese vůči orgánům činným v trestním řízení. Nejsem si vědom, že bych se ve svých postupech dopouštěl kárného provinění nebo trestné činnosti,“ odmítl nařčení.

Očistěte naše jméno, chtějí celníci

Podle Obsta Březina musel uplácet. Celníci měli být vybaveni speciálními mobilními telefony a měli dostávat od desítek po stovky tisíc korun. Klíčová byla výpověď Tomáše Březiny.

„Byly to - dá se říci - mistrovské kousky,“ sdělil při dřívějším výslechu Tomáš Březina. Měl tím na mysli způsob, jak jeho bratr dokázal s pomocí celníků obcházet zákony. Podle Radka Březiny šlo v těchto věcech o mylné domněnky jeho sourozence.

Včera pronesli závěrečnou řeč také další dva celníci: Světlana Ťavodová a Zdeněk Minařík, který je Březinovým bratrancem. Jejich advokáti požadují zproštění obžaloby. To se týká i třetího obžalovaného Františka Podešvy, který u soudu nebyl.

„Prosím, abyste jednali spravedlivě a očistili mé jméno,“ uvedla Ťavodová v emotivní řeči. „Pan státní zástupce předal soudu příběh, který se nestal,“ bránil se Minařík.

Rozsudek by měl padnout na začátku října.