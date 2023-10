Česko má průmyslový elektrolyzér na zelený vodík. Ten umí akumulovat energii

„Zelený vodík umožňuje dlouhodobě i v řádu měsíců akumulovat čistou energii z obnovitelných zdrojů. Elektrolyzér dokáže vyrobit obrovské množství vodíku, který pak můžeme skladovat a následně je možné z něj například v zimě, když měsíc nebude svítit slunce, znovu vyrobit elektrickou energii,“ přiblížil fungování nového zařízení předseda představenstva skupiny Solar Global Vítězslav Skopal.

Elektrolyzér vyrobí ročně osm tisíc kilogramů bezemisního vodíku, což je množství, které osobní automobil na vodíkový pohon potřebuje na ujetí osmi set tisíc kilometrů, u autobusu je to osmdesát tisíc kilometrů.

Takto získané palivo bude firma akumulovat a dál prodávat. V zásobníku dokáže uchovat až 400 kilogramů plynu. Využití najde třeba v lodní nebo kamionové dopravě nebo také v chemickém průmyslu. Firma chce ale do dvou let otevřít také plnicí stanici. Pak bude mít zelený vodík z Napajedel smysl i pro okolní města a jejich dopravu.

„Chtěli jsme toto téma odblokovat, protože spousta měst říká, že by si ráda koupila autobusy na vodíkový pohon. Ale nejde to, protože by je neměla kde dotankovat. I města tady v okolí Napajedel mají o vodíkové autobusy významný zájem. Proto u nás do budoucna otevřeme plnicí stanici. Pak o nákupu těchto autobusů mohou města uvažovat zcela reálně,“ upozornil Skopal.

Firma Solar Global, která v Napajedlech zaměstnává 120 pracovníků, byla jednou z prvních v Česku, která v roce 2009 začala stavět největší solární elektrárny v zemi. Dosud jich vybudovala přes 140. V roce 2017 pak otevřela největší bateriové velkokapacitní úložiště v Česku, a to v Prakšicích nedaleko Uherského Brodu.

Investice do zařízení na výrobu zeleného vodíku překročila pětatřicet milionů korun, devět milionů pokryla státní dotace, zbytek zaplatila firma částečně z vlastních zdrojů a zčásti z úvěru.

„Tady dochází k tomu, že se zelená energie vyrábí na fasádě a střeše této budovy, tato energie se krátkodobě uchovává v bateriích v akumulačním systému v technické místnosti budovy a odsud se transformuje v elektrolyzéru na zelený vodík,“ přiblížil výrobu výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla.

Podobný projekt v Česku zatím nefunguje, ale některé už jsou v přípravě. „Tyto projekty dohromady představují asi desetinásobek kapacity, která bude v Napajedlech. A jsou i další. Jde například o projekt v Ústí nad Labem, kdy celá flotila veřejné dopravy, tedy autobusy městské hromadné dopravy, by měly přejít na vodíkovou technologii,“ upřesnil ministr životního prostředí Petr Hladík.

Dodal, že vládou schválený klimaticko-energetický plán počítá s vodíkem jako s udržitelnou náhradou zemního plynu. „Výhodou zeleného vodíku je navíc možnost produkce přímo v Česku. Naším cílem je vyrobit v roce 2030 až 32 tisíc tun vodíku,“ doplnil.