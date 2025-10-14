SOCDEM je mrtvá. Spojení se Stačilo! byla kardinální chyba, říká exhejtman Mišák

  9:10,  aktualizováno  9:10
Byl nepřehlédnutelnou politickou osobností v Otrokovicích, kde byl v letech 1994 až 2006 starostou. A pak také ve vedení Zlínského kraje, kde působil mezi roky 2008 až 2016 jako hejtman. Tedy ještě za časů, kdy se strana, jejíž barvy hájil, jmenovala ČSSD. Jak se dívá Stanislav Mišák na současné směřování strany a její výsledek ve sněmovních volbách?
Bývalý hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák si myslí, že sociální demokracii...
Dalších 6 fotografií v galerii

Bývalý hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák si myslí, že sociální demokracii pohřbila spolupráce s hnutím Stačilo! | foto: archivMAFRA

Stanislav Mišák dnes už spíše zpovzdálí sleduje její postupný pád, k němuž podle něho výrazně přispěl i projekt Stačilo! , který propadl v parlamentních volbách. „Je to fiasko, strana je pohřbená,“ obává se dvaasedmdesátiletý Mišák.

Mělo by pokračovat spojení SOCDEM se Stačilo!?
Podívejte, nejdříve jsem čekal, jak dopadne první jednání o spojení se Stačilo! (odehrálo se na začátku letošního roku – pozn. red. ) Když se nedohodli, tak jsem řekl, že je to dobře a že půjdeme do voleb sami. Dokonce jsem přijal kandidaturu. Chtěl jsem tím vyjádřit, že jsou ještě opravdoví sociální demokraté, kteří se za to nestydí a neschovávají se za jinou značku. Nedostali bychom se sice do Poslanecké sněmovny, ale měli bychom lepší výchozí pozici do komunálních i krajských voleb a za další čtyři roky bychom se mohli do Sněmovny dostat. Minimálně bychom měli peníze z voleb i značku, o které lidé vědí. Navíc jsem říkal, že vzhledem k vyostřené kampani mezi Andrejem Babišem a Petrem Fialou bychom mohli být pro lidi alternativou. V pondělí jsem to podepsal, v úterý si kandidaturu vzali a ve středu jsem se dozvěděl, že jdou do voleb se Stačilo! (dohoda byla schválená letos v červenci – pozn. red.)

Hrobníků sociální demokracie bych vám za její novodobou historii vyjmenoval poměrně dost, toto bylo ale totální, je to totální konec.

Stanislav Mišák

Jak jste reagoval?
Samozřejmě jsem se nazlobil. Okamžitě jsem ochotu kandidovat stáhl. Řekl jsem jim, že je to špatně, že to lidé nepřijmou, že nakonec nebude mít nikdo nic. Že to dopadne fiaskem. Navíc jsem říkal, že to lidé mohou chápat tak, že se někteří chtějí dostat do Poslanecké sněmovny i za takovou cenu, že pohřbí svoji stranu. Stranu tím pohřbili, je pohřbená. Její značka bude vnímána velmi negativně.

Takže by měla SOCDEM ze Stačilo! odejít?
Měla by jít okamžitě pryč. A bez těch, kteří do toho stranu navezli. Pak bude záležet na tom, jestli se najde lídr, který je ochoten značku pozvednout a dát stranu do pořádku. Je to ale velmi tristní situace. Byla to kardinální chyba.

Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD

Spojení se Stačilo! mělo i řadu zastánců, podporoval ho například bývalý prezident Miloš Zeman.
Rétorika Miloše Zemana, který říkal, že spojením nepropadnou levicové hlasy, byla pastí, která měla nahnat hlasy Babišovi. A tak to bohužel i dopadlo. Přesvědčil jsem se sice, že mám politický cit, ale jinak je to marnost nad marnost, když to druzí vidí jinak. Strana je podle mě už mrtvá.

Stanislav Mišák

Narodil se 9. listopadu 1952 ve Štítné nad Vláří-Popově.

Původním povoláním veterinární lékař.

V letech 1994 až 2006 byl starostou města Otrokovic za ČSSD.

V letech 2008 až 2016 byl za sociální demokraty hejtmanem Zlínského kraje.

Podaří se ji ještě resuscitovat?
Nevím, bude záležet na tom, jestli bude někdo z mladších lidí lídrem, který voliče osloví. Uvidíme, kdo tam v této situaci ještě vydrží. Ve straně byla opozice, jakási platforma SOS SOCDEM, tak nevím, jestli z ní někdo nevzejde. Já už mám roky, dosloužím v Otrokovicích, kde jsem ještě zastupitel, a skončím.

Proč podle vás voliči nepřijali Stačilo! , které uspělo v posledních dvou volbách – evropských a krajských?
Kdyby se v lednu řeklo, že se sjednocuje levice, aby byly její hlasy slyšet v Poslanecké sněmovně, kde se zaměří na sociální politiku, bylo by to něco jiného... Ale vystupovat z NATO a Evropské unie je naprostý nesmysl, jsme na to příliš malí hráči. Nemůžeme dělat ramena. Podívejte se, co to stálo a ještě dneska stojí Velkou Británii. Muselo jim být navíc jasné, že to neprojde, když k tomu potřebují ústavní většinu. S takovou kartou se nemělo vůbec hrát. Měli jsme řešit sociální témata, jako je starost o pracující lidi, solidarita se slabými a dobré hospodaření. To je naše filozofie, ta se měla razit. Lidé Stačilo! prostě nepřijali. A nepřijala ho ani naše členská základna, možná ani komunisté.

Naši práci jsme špatně prodali, říká končící hejtman Zlínského kraje Mišák

Takže to byla poslední rána pro stranu?
Hrobníků sociální demokracie bych vám za její novodobou historii vyjmenoval poměrně dost, toto bylo ale totální, je to totální konec.

Myslíte si, že strana už nemá žádnou budoucnost?
Možná bude přežívat mimo parlament, možná poslouží jako značka do komunálních voleb, které jsou příští rok. Jenomže je otázka, kdo na takovou kandidátku půjde, protože lidé ji budou považovat za znehodnocenou.

Jak to prožíváte, když jste byl sociálnědemokratický hejtman a vyhrával jste volby?
Je mi z toho smutno. Vnímám, že jsme pro lidi směšní. Jsme prostě směšní. A opět bych zopakoval, že viníků je dost...

Výsledky - Zlínský kraj

ANO 2011

34,87 %
strana získala 110 814 hlasů
5
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

24,24 %
strana získala 77 049 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,2 %
strana získala 32 444 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,74 %
strana získala 27 784 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,54 %
strana získala 23 967 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,71 %
strana získala 21 352 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,65 %
strana získala 14 789 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,11 %
strana získala 3 552 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 930 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 692 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,14 %
strana získala 472 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 342 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,1 %
strana získala 333 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,08 %
strana získala 259 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,07 %
strana získala 230 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,04 %
strana získala 137 hlasů
0
0

Volt Česko

0,03 %
strana získala 109 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 107 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Vy už se nechcete angažovat?
Ne. Nemám na to zdraví ani energii. Ráno posnídám více prášků než chleba. Když chce někdo pomoci názorem nebo radou, tak neodmítnu, ale víc už ne. Navíc já jsem nikdy nebyl na stranickou práci, raději jsem věci posouval vpřed.

Má třeba smysl se opět spojit s někým jiným, ale lépe to připravit?
Možná by stálo za to spojit pod jinou značkou levicově smýšlející lidi, jimž jde v prvé řadě o občany. Měli by se také vymezit vůči Babišovi. Ideologie se úplně vytratila, volby jsou dnes cirkus. Hodně se toho odehrává na sítích, což je manipulativní. Už jsem ale navykládal dost o tom, co je dobře a co špatně. Ti, co jsou blíž Praze, si stejně myslí, že jsou chytřejší.

Ve Stačilo! musíme skončit, zní ze SOCDEM

Někteří další dlouholetí členové SOCDEM ve Zlínském kraji se přiklánějí k tomu, že by jejich strana měla působení v projektu Stačilo! ukončit.

„Pořád věřím v záchranu v současné době téměř jediné levicové strany, která by mohla hájit zájmy seniorů a rodin s dětmi,“ prohlásil bývalý dlouholetý poslanec z Uherského Hradiště Antonín Seďa, který se v roce 1989 podílel na znovuobnovení strany.

„Měla by pokračovat pod hlavičkou Sociální demokracie. Nelíbila se mi ani změna na SOCDEM, protože jsme ztratili značku, která je cenná,“ míní.

Vedení strany v čele s předsedkyní Janou Maláčovou sdělilo, že rezignuje. Svolán bude mimořádný sjezd, který má stranu restartovat. „Bude to velmi komplikované, ať už bude ve vedení strany kdokoliv,“ tuší Seďa.

„Typově by to měl být někdo, kdo vyrostl z komunální a krajské politiky a má dost sil a vůli být opravdu lídr,“ uvažuje bývalá zlínská senátorka Alena Gajdůšková.

Předvolební strategii Maláčové a dalších lidí z vedení považuje za neúspěšnou a zhoubnou. „Prostě to prokoučovali – chybnou politickou úvahou a ještě horším způsobem provedení,“ nešetří kritikou Gajdůšková, která byla i místopředsedkyní Senátu.

„Bylo to moc narychlo,“ poznamenal Seďa. „Postrádal jsem vnitrostranickou diskusi o tom, zda se spojovat a jak nominovat naše členy.“

Strana by podle nich měla jít svou vlastní cestou. I když třeba nutně ne sama. „Nemusíme se za nic stydět a není důvod se schovávat,“ je přesvědčená Gajdůšková. „Určitě je dobrá úvaha o sjednocení demokratické levice. Společná značka by měla ale být sociální demokracie. Program je už v těch dvou slovech,“ doplnila.

Příští rok jsou komunální volby. „Pokud strana neuspěje, tak zřejmě skončí,“ tuší Seďa.

Autor:
Vstoupit do diskuse