Zlín vypsal soutěž na proměnu Šmoulího města. Možné jsou opravy i nové stavby

Zlínští radní schválili záměr na pronájem pozemků města pod stavbami tamních provozovatelů. Do soutěže o nejlepší nabídku se mohou přihlásit zájemci, jež by chtěli investovat.

„Investorská soutěž je připravená tak, že bude možná rekonstrukce stávajících objektů i nová výstavba,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci. „Udělali jsme to kvůli tomu, abychom stávajícím provozovatelům umožnili se soutěže zúčastnit, aby to bylo férové.“

Komise složená z politiků a úředníků bude u návrhů hodnotit spíše jen přínos pro město. V zadání soutěže není mnoho podmínek. Radní odmítají, aby tam bylo kasino nebo podnik s erotickými službami a upřednostňují pestrou náplň spíše menších podniků pro co nejvíce místních obyvatel. Nájemní smlouvu s investorem uzavřou na dvacet let.

„Maximálně jsme to otevřeli, může se tam přihlásit takřka kdokoliv, když prokáže studií svůj nápad,“ poznamenal primátor Jiří Korec. „Hodnocení bude složitější, ale nemá váhu, kolik kdo zainvestuje nebo že ten, kdo bude stavět nové budovy, je na tom lépe než ten, kdo opraví stávající,“ doplnil.

Komise doporučí vítěze, potom totéž učiní majetková komise města, poslední slovo budou mít radní. Teprve potom, co bude známý vítěz, se město rozhodne, jestli začne dávat podnikatelům ve Šmoulím městě výpovědi.

„Teď nenutíme nikoho objekty bourat,“ nastínil Brada. „Pokud vyhraje někdo jiný, než zástupci spolku provozovatelů, budou následovat další kroky.“

Otázka ale je, jestli se stávající provozovatelé, jimž podniky ve Šmoulím městě patří, do soutěže přihlásí. „Je to pro mě překvapivá informace. Uvidíme podle podmínek, které tam budou. Když je budeme schopní splnit, tak se přihlásíme a budeme chtít zachovat stávající objekty a stávající provozovatele,“ reagoval Tomáš Pantlík, předseda spolku Šmoulí město Zlín, v němž je většina tamních podnikatelů.

„Ale vidím, že to nemusí pro podnikatele dopadnout až tak špatně, protože se nám povedlo, že město přistoupilo alespoň na to, že by se to bourat nemuselo a mohly by se rekonstruovat stávající objekty. Je tam naděje,“ zmínil.

Pantlík souhlasí s tím, že lokalita nevypadá hezky. „Jsme rádi, že se s ní něco udělá, ale byli bychom rádi, kdybychom s ní mohli něco udělat my,“ sdělil.

Provozovatelé poslali vlastní návrh

Když město loni na podzim oznámilo, že bude chtít na lokalitu vypsat soutěž, provozovatelé tamních podniků z toho nadšení nebyli. Řadu let jsou ve výhodných nájmech na městských pozemcích. Místo opouštět nechtějí. Radní jim navrhli, že je tam nechají do konce letošního roku. Na to však nepřistoupili, naopak založili spolek, poslali na město petici a vlastní návrh na úpravy Šmoulího města. Ten ale radní nepřesvědčil.

„Podle mě to velké kvality nemělo, jednalo se jen o přetření barvou,“ podotkl Brada. „Vedení města má představu, že by mělo dojít kvalitativně k většímu posunu.“

Spolek ve svém návrhu stavbám sjednotil fasádu, jež by měla oranžovou barvu. Venku navrhl nabíjecí stanice pro kola i koloběžky, úpravu zpevněných ploch, mobiliáře a zeleně. Budovy by si upravili podnikatelé na své náklady, okolí pak město.

„Byla to rychlá akce a práce architekta na pár týdnů. Pokud se budeme bavit o studii, zabere to určitě měsíc dva,“ nastínil Pantlík. O výsledné podobě by se rád bavil s vedením města i jeho hlavním architektem. Do soutěže však bude muset podat hotový návrh.

Podle Brady by se v případě vítězství stávajících provozovatelů museli všichni ve Šmoulím městě dohodnout na poměrné investici do plánovaného zvelebení místa. „Jeden stánek tam má město, které to nebude chtít. Tak jsem zvědavý, jak to uchopí,“ naznačil náměstek primátora.

Pokud vyhraje někdo jiný, kdo bude pouze rekonstruovat, město by podle Korce dalo současným provozovatelům výpovědi, načež by musel následovat odkup jejich objektů investorem.

Město chtělo ještě na přelomu roku dát podnikatelům okamžitě výpovědi, když odmítli dohodu. To by znamenalo, že by objekty museli na vlastní náklady do tří měsíců odstranit. Nakonec od toho ustoupilo i proto, že by pak prostor zůstal nevyužitý, pokud by v soutěži nebyl nikdo vybraný, což se také může stát.

Šmoulím městem se budou zabývat na svém zítřejším jednání i zlínští zastupitelé. Radní jim podstoupili pouze na vědomí petici provozovatelů, jejich žádost na dlouhodobý pronájem pozemků na deset let a dále i architektonický návrh. K vypsání soutěže, která poběží tři měsíce, stačí rozhodnutí městské rady.