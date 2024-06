Tečka za Šmoulím městem. Ve Zlíně místo něj postaví červený „čtverec“ z modulů

Šestičlenná komise, v níž zasedli zástupci vedení města a vedoucích pracovníků radnice, vybírala ze dvou návrhů na úpravu lokality na Jižních Svazích. Vítězná společnost Koma Modular získá plochu o velikosti skoro 5600 metrů do dvacetiletého pronájmu. Chce tu vybudovat projekt nazvaný Nový Cech.

„Vítězná nabídka spočívá ve výstavbě zcela nového objektu a slibuje moderní náplň a přístup k poskytování služeb. Objekt bude postaven z modulárního systému, který umožňuje variabilitu,“ popsal primátor Zlína Jiří Korec. Návrh označil za ojedinělý, inovativní a moderní.

V budově by měly být různé služby a funkce, které se mezi sebou budou prolínat, tak aby byl objekt využitý po celý den.

Šmoulí město dnes tvoří především zastaralé jednopodlažní objekty. Podle primátora je současný stav lokality velmi neuspokojivý.

„Náš záměr je jasný. V rámci veřejné soutěže na dlouhodobý pronájem usilujeme o výrazné pozvednutí lokality a rozšíření služeb pro obyvatele Jižních Svahů. Vítězná nabídka společnosti Koma Modular tomu jde výrazně naproti,“ zdůraznil primátor Korec.

Vlastníci objektů dostanou výpovědi

V současné době však na pozemcích, které chce město vizovické firmě pronajmout, stojí stavby jiných majitelů. Ti vytvořili spolek Šmoulí město Zlín a soutěže neúspěšně účastnili s vlastním návrhem na proměnu.

„Potvrdilo se, že to byla předem domluvená věc a jsme zklamaní z toho, jak se město postavilo ke Zlíňákům a upřednostnilo jednu velkou firmu oproti více menších podnikatelům,“ netajil rozhořčení předseda Spolku Tomáš Pantlík.

Zároveň naznačil, že někteří z vlastníků se mohou obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli možnému střetu zájmů. „Když se město s firmou potkávalo před soutěží a soutěž je pak vypsaná na míru, pak je střet zájmů jednoznačný,“ poukázal.

Korec to však označil za nesmysl. „Z pozice města se rada a radní potkávají s vícero subjekty a podnikateli, nejen ze Zlína. Potkali jsme se také s panem Pantlíkem a se zástupci spolku. Postrádá to logiku,“ reagoval primátor.

Popřel, že by se radnice s někým domlouvala dopředu. Původně podle něj jednala s více potenciálními investory. „Do soutěže se mohl přihlásit kdokoliv další, překvapilo mě, že tam byly jen dva subjekty,“ řekl.

Rada města odsouhlasila, že stávající vlastníci dostanou výpovědi z nájemních smluv. „Konkrétně se jedná o 16 smluv na pozemky a jednu smlouvu na nebytový prostor. Nájemci pozemků, vlastníci staveb, budou mít do skončení tříměsíční výpovědní doby povinnost pozemky vyklidit nebo odstranit stavby na vlastní náklady,“ informoval mluvčí magistrátu Tomáš Melzer s tím, že nájemce nebytového prostoru má s městem sjednánu půlroční výpovědní dobu.

„Nájemcům budou neprodleně odeslány výpovědi, přičemž výpovědní doba začne běžet 1. července 2024,“ uvedl náměstek primátora pro oblast správy majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Ten si od proměny Šmoulího města slibuje zlepšení nabídky služeb v rámci celého sídliště. „Představený koncept bude unikátní v celé ČR. Klíčovým aspektem pro plánování a povolení nové výstavby je příprava pozemku pro tuto výstavbu,“ zmínil.

Provozovatelé tamních podniků, většinou restaurací, v minulosti vyjádřili zájem v lokalitě dál působit. Poukazovali na to, že v minulosti investovali do Šmoulího města miliony korun. Rozhodli se přihlásit do soutěže, i když upozorňovali na omezené časové možnosti a šibeniční termín.

Termín je šibeniční, zlobí se spolek

Radnice loni nájemcům nabídla, že město převezme jejich objekty a na vlastní náklady je zlikviduje. „Na tuto možnost však byli ochotni přistoupit pouze tři vlastníci,“ poznamenal Melzer.

„Současně se zasláním výpovědí učiní město Zlín, stejně jako loni na podzim, obdobnou nabídku. Půjde opětovně o nabídku na bezúplatný převod objektů do vlastnictví města, což by znamenalo, že by město zajistilo i odstranění staveb a provozy by mohly fungovat až do poloviny října. Myslím, že je to pro nájemce objektu velmi výhodná nabídka,“ nastínil Brada.

Podle Pantlíka jde o šibeniční termín pro lidi, kteří tam podnikají. „Mají tam odpisy, technické zhodnocení na dvacet let, musejí to řešit s účetními. Není to tak jednoduché, jak si (město) myslí. Nelze to tak jednoduše darovat zadarmo,“ zlobil se.

Sám by uvítal, kdyby radnice nastavila jemnější podmínky a termín vystěhování prodloužila například do konce roku.

Korec namítá, že podmínky od města jsou pro současné provozovatele naopak extrémně výhodné. „Kdybychom měli dodržovat smlouvu, museli by nám to předat do tří měsíců s odstraněnými budovami, podnikání by museli zavřít hned,“ upozornil.