Místo Šmoulího města vznikne Nový Čech. Nabídne sport, posezení i kulturu

„Během léta chceme poblíž Šmoulího města umístit náš City modul, v němž budeme sbírat podněty a získávat zpětnou vazbu od lidí. Představíme jim projekt a dáme možnost vyjádřit se například prostřednictvím ankety,“ uvedla Marie Schüller, která bude mít na starost provozní část nové budovy.

Rámcovou představu už firma má. „Chceme umožnit všem strávit zde kvalitní čas, aniž by byl podmíněn konzumem a utrácením peněz. Už při návrhu jsme počítali se zapojením veškerých místních organizací, spolků a skupin,“ podotkla Schüller.

Koma jedná o spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Základní uměleckou školou na Jižních Svazích a dalšími organizacemi. V případě univerzity by se studenti mohli ve formě stáží zapojit do provozu centra. Provozní tým bude potřebovat produkční, marketingové specialisty, údržbáře a další profese.

„Byla bych ráda, kdyby vznikly i pozice na částečné úvazky, například pro maminky na mateřské dovolené,“ naznačila Schüller.

Otevřít se má za rok a půl

Ráno by si tam mohl jít člověk například zacvičit jógu, během dne sem maminka může dát dítě do dětské skupiny a jít se vzdělávat či pracovat. Odpoledne by zde bylo možné posedět na volných prostranstvích nebo v restauracích a večer zhlédnout komorní koncert, divadelní hru nebo film v letním kině.

Moduly budou využité pro restaurace, tvořivé dílny a jiné služby, prostranství pro odpočinek a komorní kulturu. Celé centrum se jmenuje Nový Čech.

„Celou budovu jsme chtěli otevřít lidem, proto jsme zvolili koncept průchozího atria se srdcem – lampionem – uprostřed, který je dominantou celého objektu,“ přiblížil majitel Komy Modular Stanislav Martinec.

Končící provozovatelé ve Šmoulím městě musejí budovy vyklidit do začátku června. Nabízeli sice městu, že stávající objekty upraví, ovšem vedle návrhu Komy neuspěli. Někteří si myslí, že nový investor nemůže na projektu vydělat, nebo bude muset nastavit velmi vysoké nájmy, které téměř nikdo nezaplatí.

Společenské centrum pro celé město

Podle Schüller nejde o ryze komerční aktivitu. „Potřebujeme, aby to bylo udržitelné i z ekonomického pohledu, ale není to vytvářené za účelem zisku,“ sdělila s tím, že po nějakém čase by mělo být centrum soběstačné.

„Koncept projektu Nový Čech má inspiraci v projektu Manifesto, který funguje například v Praze, ale dává mu další funkce. Vzdělávací, odpočinkové i kulturní,“ uvedl náměstek primátora Pavel Brada. „Nový Čech by se měl stát důležitým kulturním a společenským centrem Jižních Svahů a celého Zlína,“ dodal.

Město chce mít do konce dubna demoliční výměry na stavby ve Šmoulím městě a do začátku června je provozovatelé musejí vyklidit. Město, které je vlastníkem pozemků, je pak zbourá a plochy připraví Komě na výstavbu.

Firma by chtěla do roka a půl od převzetí pozemků nové centrum otevřít, pokud nenastanou komplikace například při vyřizování stavebního povolení.