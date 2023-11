Krematorium zvířat ve Slušovicích nabízí online přenos i kompletní obřad

Během prvních dvou týdnů od otevření už sem majitelé přivezli 25 domácích mazlíčků. „Zájem je obrovský hned od prvního dne, to jsme nečekali,“ přiblížila pracovnice krematoria Karla Kalousková.

„Příjem objednávek máme i online, ale z 95 procent si lidé volají na naši bezplatnou linku. Volají i v době, kdy zvířátko ještě žije a chystají se na to, že ho nechají uspat. Třeba když už má hodně let a oni vidí, že odchází, tak ho nechtějí nechat trápit.“

Většina dosavadních zákazníků byla ze Zlína a okolí, ale přijeli i z Ostravy, Přerova, Frýdku-Místku nebo Uherského Hradiště. Krematorium totiž nabízí komplexní službu včetně dovozu kadáveru, tedy těla zvířete, od veterináře nebo i z domácího prostředí.

„Jinak mohou zákazníci také zvířátko přivézt sami přímo k nám, i když je to mimo naši provozní dobu. Většinou je zabalené v dece, tady se uloží do speciálního vaku a dostane tzv. občanku v podobě kremačního srdíčka, které se přiváže na pacičku a s ním jde do pece,“ upřesnila Kalousková.

Keramické srdce je vyrobené z žáruvzdorné keramiky a má na sobě vyražené originální číslo. Tím krematorium zaručuje, že lidé dostanou skutečně popel ze svého zvířete. Než dojde ke zpopelnění, je tělo zvířete umístěné v chladicím boxu. Kdo chce, má možnost se s ním rozloučit ve smuteční místnosti a uložit ho do kartonové rakve. Možný je i smuteční obřad.

„Majitelé mají možnost si říct, že chtějí dostat SMS zprávu těsně před žehem, a pak jim zašleme další zprávu o tom, že už je urna s popelem připravená na odebrání. Většinou je to otázka týdne,“ doplnila pracovnice.

Ve Slušovicích přijímají domácí zvířata do váhy 95 kilogramů. „Pokud nechtějí být lidé přítomni kremaci ve smuteční síni, mohou zpopelnění sledovat online nebo pošleme záznam do e-mailu,“ dodal majitel krematoria Martin Volčík. Přijít mohou i majitelé asistenčních, vodicích, canisterapeutických, loveckých nebo i výcvikových psů.

Když se o tomto záměru začalo před lety mluvit poprvé, zvedla se ve Slušovicích vlna kritiky a lidé podepisovali petici. Většinou se obávali zápachu a šíření zplodin proto, že v sousedství stojí potravinářská výrobna. Teď už městský úřad protesty neregistruje. Krematorium také splňuje potřebné normy a pravidla včetně souhlasného stanoviska EIA, tedy vlivu stavby na životní prostředí.