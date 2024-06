Všichni vědí, že si to vymyslel, řekl muž o korunním svědkovi k vraždě ve Slopném

Dnes u zlínského soudu zazněly závěrečné návrhy. Zatímco státní zástupce případ znovu otevírat nechce, oba odsouzení i jejich obhájci trvají na své nevině.

„Nespáchal jsem to, nemám s tím nic společného. Snažíme se prokázat, jaká je pravda. Nevím, jak dokázat, že jsem něco nespáchal,“ prohlásil Šimon.

„Udělal jsem v životě spoustu chyb, za které jsem byl právem odsouzený. Přiznal jsem je. Nevyrovnám se ale s tím, že jsem byl odsouzený za vraždu, kterou jsem nespáchal,“ pronesl Straňák.

Podle žalobce Martina Malůše nezazněly během čtyř jednání v této věci žádné nové skutečnosti nebo důkazy, na základě kterých by soud mohl o vině rozhodnout jinak. Naopak oba obhájci konstatovali, že jednání přineslo nové důkazy.

„Svědčí o tom, že se trestný čin stal jiným způsobem a umožňují jiné rozhodnutí o vině, než které bylo učiněno. Kromě nedůvěryhodného svědectví Rakašových nestojí v této věci proti odsouzeným nic jiného, než pachová identifikace, která ale byla provedená postupem, který je v přímém rozporu s vědeckým poznáním,“ konstatoval obhájce Šimona Robert Cholenský.

Nová výpověď o korunním svědkovi

Sedmasedmdesátiletý Miroslav Sedlář zemřel v roce 2011 trýznivou smrtí. Pachatelé ho škrtili, bili a kopali po celém těle a také mu kovovým předmětem, zřejmě plynovou pistolí, zasadili asi tři desítky ran do hlavy. Z domu údajně odnesli asi tři tisíce korun a šperky v hodnotě čtrnáct tisíc.

Oba odsouzení muži se dnes ohradili proti korunnímu svědkovi Milanu Rakašovi, jehož výpověď je poslala za mříže. „Pro svůj vlastní prospěch je schopný všeho,“ okomentoval jej Straňák.

V této souvislosti dnes u soudu znovu vypovídaly dvě novinářky, které celou kauzu po letech otevřely a upozornily na některé nedostatky. Adéla Jelínková a Christine Havranová ze serveru SeznamZprávy totiž nedávno zveřejnily další článek s novým svědectvím Erika Grodla. Ten si momentálně odpykává trest za podvod.

Při jedné eskortě před několika měsíci se měl setkat s Šimonem a měl mu sdělit své zkušenosti s Rakašem. Tedy mužem, který byl v tomto případu korunním svědkem a na základě jeho svědectví oba muži odešli v roce 2014 od soudu s výjimečnými tresty za vraždu Miroslava Sedláře. Právě Rakašovi, který si tehdy odpykával trest, se měl Straňák ve věznici k vraždě přiznat. Ten to ale popírá. Přitom před tímto svědectvím byli oba muži v plném rozsahu zproštěni viny, protože nebyla prokázaná.

Grodl tvrdil, že se mu Rakaš svěřil, že tehdy svědčil křivě. To také Grodl prozradil Šimonovi a ten pak zavolal novinářkám, které se s Grodlem setkaly.

„Grodl mi řekl, že bydlel loni u Rakaše na ubytovně a ten mu vyhrožoval, že ho vyhodí i s jeho rodinou, když nebude křivě vypovídat u soudu v jedné jeho věci. A když ho přesvědčoval, tak mu říkal, že i on sám podával křivou výpověď, že on to umí s policisty, že svědčil křivě v případu vraždy Slopné,“ vypověděla u soudu Jelínková. Totéž potvrdila i její kolegyně.

Je to spekulant, zaznělo na adresu svědka

Zlínský soud si Grodla na základě článku předvolal. Ten vysvětlil, že se před několika měsíci potkal ve vazební věznici v Brně s Šimonem. Strávili spolu asi půl hodiny až hodinu.

„Neznali jsme se, ale mluvil jsem o tom, že mne odsoudili za něco, co jsem neudělal a on říkal totéž. Tak jsme se dali do řeči,“ vysvětlil s tím, že oba následně zjistili, že znají Rakaše.

„Loni na podzim mi Rakaš řekl, že se v jednom případu domluvil přes advokáta se státním zástupcem na tom, že udělá výslech, aby mohli usvědčit dva muže výměnou za to, že mu odpustí trest,“ konstatoval Grodl. „Víte, Rakaš je spekulant, všechno vymyslí tak, aby ze všeho vyšel co nejlíp. A když se mu naskytla šance, tak to vymyslel a naplánoval tak, aby se co nejdřív dostal z vězení. Ví to půlka Svitav, že si to vymyslel,“ prohlásil Grodl.

U soudu dnes prostřednictvím videokonference vypovídal také státní zástupce Pavel Hochman z Hradce Králové, který před deseti lety dozoroval přerušení trestu Rakaše. Právě s ním komunikoval zlínský státní zástupce Leo Foltýn, který případ vraždy ve Slopném dozoroval. Podle novinářek komunikoval se soudy nebo státním zastupitelstvím ve prospěch Rakaše. O této komunikaci existují listinné důkazy.

„Nevnímal jsem to od pana doktora Foltýna tak, že by to překračovalo hranice. Byly to informace potřebné k žádosti o přerušení trestu. Foltýn mne nekontaktoval kvůli Rakašovi, jen požadoval, aby byly dodrženy zákonné předpisy a postupy. Konstatoval jsem, že pokud budou zákonné podmínky pro přerušení trestu, tak k tomu určitě dojde a rozhodne o tom soud,“ sdělil soudu Hochman.

O tom, zda se případ začne oficiálně znovu projednávat, chce soud rozhodnout v průběhu července.