Školy zkoušejí PCR testy. Je to průkazné a rychlé, pochvalují si ředitelé

„Diskutovali jsme o tom, ale tato metoda je rychlejší a jednoznačně průkazná. Dává nám to možnost testovat děti jen jednou za dva týdny. Odebere se vzorek, uloží do ampulky, nalepí štítek s údaji a je hotovo,“ řekl ředitel ZŠ na Mariánském náměstí v Uherském Brodě Bohuslav Jandásek.

Ministerstvo zdravotnictví školám nabídlo 200 korun na jeden PCR test, což znamená, že škola ani rodiče nic nedoplácejí. Odborníci se k tomuto testování přiklánějí především proto, že se ukazuje jako spolehlivější. U škol používají laboratoře při vyhodnocování takzvané poolování.

„Vyšetříte najednou vzorky od šesti až sedmi lidí, a pokud je výsledek negativní, jsou všichni považováni za negativní. Pokud je pozitivní, je potřeba vyšetřit každého individuálně. Už jsme to vyzkoušeli a funguje to,“ vysvětlil jednatel zlínské firmy Vaše laboratoře Jaroslav Loucký.

Nakažených dětí je minimum

Podíl nakažených dětí nebo zaměstnanců na základních školách v kraji klesá. Na začátku května, když se děti vracely do lavic, odhalily antigenní testy mezi necelými 23 tisíci školáků jen deset pozitivních, sedm z nich pak potvrdily i PCR testy. O týden později se testovalo 21 500 dětí, nakažení byli tři, což prokázaly i následné PCR testy. Poslední data hovoří o téměř 37 tisících školáků, z toho 30 bylo pozitivních metodou antigenního testování a poté šest pomocí PCR.

Kromě Uherského Brodu začala metodu PCR používat také jedna ze škol v Uherském Hradišti.

„Obrátilo se na nás více zájemců, ale chtěli jsme to nejdříve vyzkoušet. Je totiž potřeba, aby škola měla ošetřené, že předává citlivá data o dětech dál, stejně tak i my musíme dodržovat logistiku,“ upozornil Oldřich Šipka, vedoucí uherskohradišťské pobočky laboratoře Ifcor, která těmto školám testy zpracovává. Používá sady, u kterých je potřebný stěr ze začátku nosu, který je jednodušší než stěr z nosohltanu.

„První testy dopadly výborně. Jen u dvou skupin jsme měli výsledek neznatelný, tak jsme pak prováděli individuální test,“ dodal Šipka.

Většina škol stále používá antigenní testy

Drtivá většina škol v regionu ovšem nadále zůstává u antigenního testování. Na základních školách nejčastěji proto, že děti už se se sadami naučily pracovat a výrazné protesty od rodičů nezaznamenaly. Podobné je to na středních školách.

„Rodiče našich žáků nemají s antigenním testováním ani nošením roušek zásadní problém,“ uvedl ředitel Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť Jan Chudárek.

„Uvažovali jsme i o PCR testech, ale upřímně řečeno, v současné době, kdy se nám do tříd vracejí všichni žáci, do toho řešíme konzultace maturantů, maturitní zkoušky a další věci, se do toho pouštět nebudeme,“ doplnil.

Cesta k odložení roušek

Zlínský magistrát se však chce připravit na situaci, kdy by testování PCR metodou bylo povinné od začátku příštího školního roku. Proto pilotně zkusí tento způsob ve dvou školách a vždy na jedné třídě.

„Na poradě s řediteli jsme se shodli, že kdyby toto měla být cesta k odložení roušek ve školách, tak by do toho šli. Ale to zatím nevíme. Spíš to bude příprava na září,“ naznačila náměstkyně primátora Kateřina Francová. Testy bude provádět Vaše laboratoř pomocí žvýkacích tamponů a je schopná vyhodnotit šest tisíc žáků za týden.

Do testování by se v budoucnu mohla zapojit také laboratoř v Baťově nemocnici. Tam v této době vyhodnocují 1 500 vzorků metodou PCR, což je o zhruba 30 procent méně než v dubnu.

„Musíme ale brát v úvahu blížící se období dovolených, kdy pravděpodobně znovu poroste zájem o PCR testy ze strany samoplátců. Navíc se v nemocnici rozjíždí běžná operativa a i tady porostou požadavky na testování pacientů, kteří směřují k operačnímu výkonu,“ poznamenal mluvčí zlínské nemocnice Egon Havrlant.