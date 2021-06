Ve třídách je vedro, větrat nepomáhá. Roušky se však odložit nemohou

Důvodem je, že v těchto regionech je takzvané incidenční číslo, tedy počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, vyšší než 25. Zlínský kraj je aktuálně na hodnotě 29.

„Jsem z toho opravdu velmi zklamaný,“ reagoval ředitel zlínské základní školy Komenského II. Milan Alex. Reakce jeho kolegů ze škol napříč krajem jsou ve stejném duchu.

„Zvládáme to jen s vidinou toho, že příští týden už roušky odložíme také,“ řekl ředitel základní školy Vsetín Sychrov Michal Molek. „V tom horku je to skutečně vysilující. Po několika hodinách toho mají všichni dost, žáci i vyučující,“ potvrdila i ředitelka školy ve Zlíně-Malenovicích Zdenka Jančíková.

Množí se případy nevolnosti žáků, někteří rodiče děti raději nechávají doma. A bombardují ředitele škol žádostmi, aby situaci řešili.



„Dětem jsem řekl, ať roušku stáhnou pod bradu, kde to jen jde,“ popsal otec dvou školáků ze Zlína. Dosud dodržoval opatření a problém neměl ani s testováním dětí. Zachování roušek v hodinách je ale poslední kapkou.

A podobně to vidí i další rodiče. „Já jim rozumím, ale nic s tím nenaděláme. Byli bychom špatným příkladem pro děti, kdybychom porušovali vládní nařízení,“ zmínil Alex. A dodal, že rodiče jsou převážně rozumní a větší potíže řešit nemusel.

Žáci v Bánově se vracejí do školy Dvě ohniska nákazy covidem se v posledních dnech objevila ve dvoutisícové obci Bánov. Podle krajské hygienické stanice bylo od poloviny května potvrzených 43 případů. Část odhalily testy v základní a mateřské škole. MŠ je až do odvolání uzavřená, ZŠ měla v pondělí a úterý ředitelské volno. Testy zhruba 240 žáků a tří desítek zaměstnanců však nepotvrdily větší výskyt nákazy ve škole. Všechny výsledky byly negativní a děti se ve středu mohly vrátit do lavic.

Hygienici potvrdili, že jde o britskou mutaci koronaviru, která je rozšířená nejvíce. Bánovská škola také není jediná, kde se covid potvrdil ve větší míře. „Máme zjištěná i další ohniska nákazy, ale jedná se o jednotky počtu clusterů, a to zejména ve školských zařízeních,“ potvrdila mluvčí Krajské hygienické stanice ve Zlíně Vendula Ševčíková

Od vedení Zlínského kraje školy pomocnou ruku čekat nemohou. Přestože se mu už v minulosti podařilo zvrátit vládní nařízení a prorazit s vlastním názorem na rozdělování vakcín praktickým lékařům, na situaci ve školách nic měnit nebude.

„S tím řešením souhlasím. Ukázalo se, že tady nákaza stále je a situace je horší než v jiných krajích. V dodržování opatření nesmíme polevit,“ prohlásil hejtman Radim Holiš. A jako příklad uvedl rozšíření nákazy britskou mutací ve školce a škole v Bánově.



Ředitelé situaci nepodceňují, při současných počtech nakažených by ji ale řešili jinak.



„Pokud je někde lokálně problém s nákazou, mělo by se to řešit v tom místě, nebo v rámci okresu, a ne plošně v celém kraji,“ mínil David Klimek, který řídí základní školu Slovan v Kroměříži.

Je lepší vydržet, míní hejtman

Stejného názoru je také jihočeský hejtman Martin Kuba, jenž požádal ministra zdravotnictví, aby pokyn ohledně nošení roušek ve školách přehodnotil. Také on by bral v potaz hodnoty okresů, nikoli celého kraje. Ve Zlínském kraji by to aktuálně znamenalo zachování roušek pouze na Zlínsku (26,6) a Vsetínsku (43,7). Uherskohradišťsko a Kroměřížsko jsou pod hodnotou 25.

„Kraj je příliš velké území, okresy dávají větší smysl,“ mínil také místostarosta Vsetína Tomáš Pifka. „Pokud je očkovaná učitelka, testované děti a dodržují hygienická pravidla, riziko nákazy je malé a děti trpí ve vedrech zbytečně,“ dodal.

Žáci základních škol se k výuce naplno vrátili v polovině května. Roušku či respirátor musí mít celou dobu pobytu ve škole, přestože se pravidelně testují. Větší potíže přineslo současné slunečné počasí, které budovy vyhřívá. Někdy se teplota ve třídách dostává i nad 30 stupňů Celsia a větrání nepomáhá.

Podle hejtmana Holiše se s tím ale školy vyrovnají. „Vím, že je to nepříjemné, sám trávím hodiny v respirátoru, ale pořád je lepší to vydržet, než aby se nákaza znovu rozjela,“ je přesvědčený hejtman. „Pedagogové mohou učit i venku, aby to bylo pro žáky příjemnější a zároveň bezpečné,“ dodal.

Školní zahrady, na nichž rostou stromy, jsou teď hotový poklad. „To nás teď zachraňuje,“ potvrdila Jančíková. Jenomže ne každá škola takovou možnost má. A kromě toho potřebují žáky spíš uvnitř, aby mohli opakovat učivo.