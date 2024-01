Sklárny v Květné zachráněny. Převezmou je noví majitelé a výroba pokračuje

Dnes ráno vynesli skláři osm rozžhavených tavicích pánví z pece. Dělali to už mnohokrát. Takzvané vynášení pánví o teplotě zhruba 1 200 stupňů Celsia a hmotnosti kolem půl tuny, které už dosloužily, se v Květné ani po více než dvou stech letech příliš nezměnilo. Ani dnes skláři nepoužívají těžkou techniku, ale jen své ruce a železné háky.

Před dvěma měsíci se dozvěděli, že sklárna končí. Dnes odpoledne ale vedení firmy oznámilo překvapující změnu.

„Jsem velmi rád, že se povedlo najít zájemce, kteří sklárnu převezmou a budou pokračovat v jejím provozu, byť v počátku v omezeném rozsahu,“ prohlásil generální ředitel Marek Mikláš, který ve sklárnách pracuje jednatřicet let.

Dnes už bývalý majitel Lubor Cerva totiž v poslední chvíli před uzavřením provozu našel nové obchodní partnery, kteří sklárnu převezmou s cílem pokračovat v tradiční ruční výrobě skla té nejvyšší kvality. Původně ve sklárně pracovalo okolo devadesáti zaměstnanců, nyní to bude zhruba padesát.

„Novým majoritním majitelem se stává ryze český rodinný holding AF Group z Hodonína působící řadu let v různých průmyslových a realitních projektech,“ upřesnil Mikláš, který i po změně vlastníka zůstává v pozici ředitele sklárny.

„Je to jedna z mimořádných příležitostí k uchování tradičního řemesla, které je proslulé po celém světě, zároveň je sklárna silně spjatá s naším regionem a je tu vnímána jako tradiční a dlouholetý zaměstnavatel,“ vysvětlil zástupce holdingu Josef Anovčín.

„Jsem rád, že jsem měl možnost přispět k tomu, že tato značka dostala další šanci na pokračování v tradici, která trvá již 230 let, a doufám, že naše možná trochu idealistické představy se nám podaří přetavit do dlouhodobě udržitelného rozvoje sklárny,“ věří Dušan Svoboda, druhý ze spolumajitelů.

Sklo se bude tavit už v neděli

Zítra by se měla ve sklárnách uskutečnit oprava pracovních otvorů a celé pece jako takové a v pátek pak bude vneseno osm nových tavicích pánví, které se následně dotemperují. První tavba skla je naplánovaná na tuto neděli a ke slavnostnímu znovuspuštění výroby má dojít pondělí.

Mikláš v prosinci zdůvodňoval uzavření podniku nárůstem cen energií v minulých letech a ztrátou konkurenceschopnosti na trhu. V roce 2022 vzrostly sklárně náklady na energie o čtrnáct milionů korun, což znamenalo nárůst nákladů o třicet procent. Z prodeje výrobků, služeb a zboží utržila přes 98,7 milionu korun, skončila však ve ztrátě přesahující 28,9 milionu. O rok dříve zaznamenala ztrátu přibližně 8,4 milionu, v roce 2020 asi 23,7 milionu.

„Na nárůst cen energií jsme museli reagovat zdražením zboží. Ale okolní státy energie dotovaly, my ne. Na trhu jsme se pak potkávali s evropskými konkurenty a byli jsme nejdražší,“ přiblížil tehdy Mikláš.

Sám ale i v prosinci přiznával, že naděje na znovuotevření se nevzdává. Přece jen, v podobné situaci byla sklárna v minulosti už několikrát a zatím se vždy výrobu podařilo obnovit.

„Věřím, že provoz v Květné zase obnovíme. Rozhodně bych to teď nenazýval definitivním koncem, to by byla škoda,“ prohlásil tehdy také majitel Cerva.

Jedna z nejdéle fungujících skláren

Zdejší sklárna patří mezi nejdéle fungující na našem území. Postavena byla v roce 1794, založil ji kníže Alois I. z Lichtenštejna. V polovině 19. století ji koupil rakouský podnikatel Emanuel Zahn a rozšířil původní výrobu tabulkového skla o výrobu skla nápojového a dekoračního, které se brzy začalo vyvážet do všech koutů světa.

Byla teprve druhá v Evropě, kde vyráběli leptané sklo už v roce 1897. To dekorované navíc tehdy vozili do USA, Afriky, Austrálie, Skandinávie, Německa nebo Švýcarska.

Ani sklárnu ale v 60. letech neminulo znárodnění. V rukou státu byla až do roku 1990. Pak skláři zažili několik změn majitelů. Dvanáct let ji vlastnila firma Crystalex Nový Bor. Ve stejný rok totiž firmu koupili odboráři, což bylo v republice naprosto ojedinělé. Vedli ji dva roky do doby, než se vlastníkem stala společnost Synex. Té se ale podnikání příliš nedařilo a záchrana před hrozícím krachem přišla až s firmou Crystalite Bohemia podnikatele Lubora Cervy.

Od té doby se zboží od sklářů v Květné dostávalo do domácností v 56 zemích světa. Až 95 procent skla směřovalo do zahraničí, například pro zákazníky v Německu, Singapuru, Dubaji a Americe.