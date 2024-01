Zlín se po letech dočká unikátního skateparku, pomohlo veřejné hlasování

Pro vyznavače jízdy na skateboardu, koloběžkách, inline bruslích či BMX kolech je to zpráva, na kterou čekali roky. Zatímco třeba v Kroměříži, Uherském Hradišti či Otrokovicích v poslední době vyrostly nové skateparky, ve Zlíně se až dosud museli spokojit se zastaralým sportovištěm v Bartošově čtvrti. To se nyní změní.

„Během dvaceti let, co tady skatepark funguje, zastaral,“ popsal neutěšený stav bývalý profesionální jezdec na koloběžkách Matěj Santo. „Překážky dostaly zabrat, hlavně přes zimu.“

Santo se podílel na návrhu rekonstrukce, který přihlásil do projektu participativního rozpočtu Tvoříme Zlín. „Vnímali jsme, že mezi místními je o modernizaci areálu velký zájem, a chtěli jsme to tímto způsobem ukázat lidem na radnici,“ vysvětlil. To se povedlo.

Projekt v hlasování veřejnosti jasně vyhrál a získal příslib 1,5 milionu korun na opravu. „Původně jsme počítali, že za tyto peníze bychom natřeli stávající překážky a přidali pár nových,“ zmínil Santo.

Tribuna nabídne pohled na dění v areálu

Město se však rozhodlo pro mnohem velkorysejší variantu. Místo dílčích úprav počítá v Dřevnické ulici s prakticky nově upraveným prostranstvím zahrnujícím několik sportovišť i doprovodné zázemí.

Ve studii, kterou si magistrát nechal zpracovat, jsou naplánována dvě multifunkční hřiště a v centrální části pak nový betonový skatepark, který by měl být oproti původnímu zhruba dvojnásobně velký. Překážky v něm budou odstupňovány do zón podle náročnosti tak, aby uspokojily všechny jezdce na různé úrovni.

„Unikátním řešením je napojení skateparku na sociální zázemí formou vyvýšené tribuny, která bude nabízet celkový pohled na dění ve sportovním areálu s možností využití tribuny při pořádání sportovních akcí,“ vyzdvihla náměstkyně primátora pro sport Jana Bazelová. „V další etapě se uvažuje o realizaci streetového hřiště s prvky workoutu a parkouru a také prvky pro nejmenší v travnaté ploše.“

Na návrhu skateparku se podílela odborná firma, která vycházela z konzultace s předními českými jezdci a inspirovala se současnými moderními plochami.

„Troufnu si říct, že půjde v českých podmínkách o jedinečný prostor, který skloubí skatepark s veřejným prostorem, chill zónou, bufetem i tribunou,“ zdůraznil Santo.

Stavba za 38 milionů bude hotová příští rok

Plochu by mělo být možné využít i pro sportovní akce, kempy či třeba příměstské tábory.

Předpokládané náklady na přestavbu činí 38 milionů, aktuálně se zpracovává dokumentace pro stavební povolení a územní řízení. Podle předpokladů by práce měly začít na podzim, kdy se zbourá stávající skatepark. Ten nový by měl první návštěvníky přivítat v průběhu roku 2025.

To, jak bude vypadat provoz sportoviště, se ještě ladí. Jasné je, že skatepark bude bezplatný a veřejně přístupný. „Dovedl bych si představit, že založíme spolek, který by skatepark dostal do správy a řešil by provozní záležitosti,“ nastínil Santo.

O své představě bude teprve jednat se zástupci města. „S uživateli současného areálu jsme ve spojení a podle jejich názoru by mělo nové sportoviště patřit mezi top skateparky v Česku,“ zmínila Bazelová.

Zároveň nevyloučila, že by v budoucnu mohly ve Zlíně vznikat i další taková sportoviště. Bude ale záležet na sladění s územním plánem a finančních možnostech.