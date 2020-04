Turistické cíle sčítají koronavirové ztráty, zabojují o místní návštěvníky

Třeba v rožnovském skanzenu se každoročně těší na Velikonoce. Loni tu přes svátky přišlo skoro čtyřicet tisíc lidí, což byl návštěvnický rekord.

„Letos bylo krásně a přišlo by také hodně lidí, jenomže nemohl dorazit nikdo. To je pro nás čistá ztráta,“ konstatoval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě, kam kromě Rožnova spadají ještě další tři instituce v jiných částech země.

„Ztráty jsme zatím vyčíslili okolo šesti milionů,“ zmínil Ondruš, jenž doufá, že ztráty pomůže kompenzovat ministerstvo kultury. Zároveň skanzen připravuje úsporný program. Ve hře je například zrušení některých akcí pro veřejnost.

„Zároveň je ale pravda, že třetina návštěvníků sem chodí právě kvůli různým akcím. V tuto chvíli se opravdu těžko odhaduje, jak vůbec k sezoně přistoupit,“ uvažoval.

Světlem na konci tunelu je pro hráče v cestovním ruchu plán vlády, který zveřejnila před pár dny. Podle něj se v pondělí mohla otevřít muzea a galerie či zoo, 8. června pak hrady, zámky a hotely.

„Od těchto termínů se odrážíme. Už například uzavíráme smlouvy s průvodci. Chceme začít sezonu zostra, není čas otálet,“ má jasno ředitel Správy arcibiskupského zámku Kroměříž Martin Krčma.

Také on už se musí vyrovnat se ztrátou blížící se třem milionům a nevylučuje ani vynucené zeštíhlení týmu, který na zámku pracuje.

„Dnes se snažíme udržet pracovníky, základní provoz a bezpečnost. Na konci roku se uvidí, zda se nám na to povede vydělat peníze,“ zmínil Krčma, který tuší, že zachránit letošní sezonu nebude snadné.

I když se památky otevřou v avizovaných termínech, není jisté, že budou mít návštěvnické žně.

„Doufám, že návštěvníci přijdou ve velkém, ale záleží to na dalších věcech. Například, jak budou nastavena hygienická pravidla. Pokud by byla příliš omezující, lidi to lákat nebude. Určující je i počasí,“ naznačil.

Pomůžou turistickému ruchu místní?

Drtivý dopad má koronavirus také na hoteliéry. I ti uvítali alespoň proklamovaný termín, kdy budou moci otevřít.

„Je důležité, aby se teď termín neměnil, to by otřáslo důvěrou veřejnosti,“ řekl ředitel hotelu Pohoda v Luhačovicích Josef Michálek s tím, že nejhorší byla právě nejistota ohledně budoucnosti.

„Pokud bude garance, že lidé budou moct vyjet na dovolenou bezpečně, hotely se zase naplní. I za další luhačovické hotely mohu říct, že se maximálně připravíme, abychom riziko spojené s nákazou eliminovali,“ ujistil Michálek.

V Resortu Valachy, který provozuje několik hotelů ve Velkých Karlovicích, počítají ztráty spojené s neuskutečněnými pobyty a zrušenými firemními akcemi už v desítkách milionů. I v této situaci však neuvažují o žádných personálních opatřeních.

„Neradi bychom přišli o naše rodinné stříbro, jímž je právě kvalifikovaný a zkušený personál,“ zdůrazňuje mluvčí Resortu Valachy Martina Žáčková.

Podle ní naštěstí hosté, kterým museli zrušit březnové a dubnové termíny, měli pochopení a přeplánovali své návštěvy na jiné datum.

„V posledním týdnu jsme opět začali zaznamenávat nové rezervace letních dovolených, což je pro nás velmi povzbuzující, a očekáváme značnou poptávku,“ zmínila Žáčková.

Jak se správně připravit na turistickou sezonu, je teď klíčová otázka. Nastartovat cestovní ruch chce i Zlínský kraj, který bude prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy propagovat region zejména pro občany kraje.

Využije k tomu například cykloturistiku, ale také témata spojená se známými osobnostmi, jako byl Tomáš Baťa nebo Jan Ámos Komenský. Centrála vydala také mapu zajímavých hradů, zámků a zřícenin a chce motivovat rovněž k výletům do přírody.

„Vždyť třicet procent východní Moravy je tvořeno chráněnými přírodními lokalitami. Věříme také v návrat života do našich lázní a skvěle vybavených wellness center,“ doplnila ředitelka centrály Petra Psotková.