Vláda pomůže kraji i městu, na stavby důležitých silnic pošle stamiliony

Dálniční přivaděč je investice kraje, obchvat zase připravuje magistrát. Jde o polovinu všech nákladů na důležité silnice, které zajistí bezpečný příjezd z dálnice D49 ve Fryštáku do Zlína.

„Jsem rád, že se to podařilo a vyjednali jsme pro Zlínský kraj peníze na důležité dopravní stavby. Považuji to za úspěch naší diplomatické skupiny v dopravě. Teď se musí dotáhnout projektová příprava, která tímto krokem dostala další velký impulz,“ reagoval Holiš.

„Je dobře, že se kraji podařilo vyřídit dotaci na tuto společnou akci. Snažili jsme se o to několik let,“ poznamenal náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek (ANO).

„Detaily spolufinancování zatím ladíme. Teď se plně soustředíme na dokončení povolení stavby,“ dodal. „Rozhodnutí stvrzuje důležitou souhru mezi státem, Zlínským krajem a městem Zlín,“ konstatoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Peníze jsou určené na roky 2027 až 2029. To znamená, že v roce 2027 musí být obě silnice připravené k výstavbě, což ovšem nebude snadné. Mimo jiné i proto, že k nim podávají nesouhlasné podněty ekologičtí aktivisté.

„V roce 2027 to musí být nachystané, to je náš cíl. Teď připravujeme žádost o územní rozhodnutí,“ naznačil Holiš.

Dálniční přivaděč, který povede přibližně v trase stávající cesty z Fryštáku do Zlína, se chystá dlouhá léta. Kvůli připomínkám ekologických aktivistů si kraj musel nechat zpracovat nové řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí. „Příprava krajského úseku trvá už dvanáct let, což není normální. Takto se nedá projektovat a dělat příprava staveb,“ vadí Holišovi.

Zlín již územní rozhodnutí na obchvat Zálešné, který se připravuje už dvacet let, získal. Ekologové se ale proti němu odvolali. Požadují například dvakrát vyšší počet nově vysázených dřevin než těch, jež budou pokáceny.

Propojí se cesty patřící státu

„Věříme, že se podaří relativně rychle námitky vypořádat. Pak můžeme pokračovat v přípravě a řešit majetkové vypořádání při získávání pozemků,“ podotkl Korec. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, při níž bude město moci pozemky také vyvlastňovat. „Naším cílem to ale není, budeme se chtít dohodnout. Z naší strany by se měla příprava projektu stihnout,“ věří primátor.

Až bude projekt hotový, radnice podklady předá Zlínskému kraji, který si na obě silnice vybere dodavatele a doplatí zbývající náklady.

Obchvat naváže pod Burešovem na dálniční přivaděč kraje a povede přes čtvrť Zálešná kolem nemocnice a dopravního podniku na silnici I/49, jež slouží jako hlavní výpadovka do Vizovic.

Jeden z hlavních argumentů města a hejtmanství bylo, že dálniční přivaděč a obchvat propojí dvě cesty, které patří státu. Proto by se měl na jejich výstavbě také podílet. Vláda to přijala. Podle ministerstva dopravy spočívá význam nových cest zejména v tom, že ty současné by nebyly schopné dobře a bezpečně pojmout auta, která pojedou z dálnice ve Fryštáku směrem na Zlín.

„Je to dobrá zpráva pro řidiče, protože tato komunikace dokáže dálnici dobře napojit na město a zároveň rozptýlí dopravu mezi více komunikací a nebude to jen na těch stávajících. Je to nejen zkvalitnění, ale i rozšíření možností, jak se dostat na nový úsek dálnice,“ zdůraznil Jemelka.

Proto se stát rozhodl propojení dálnice a výpadovky na Vizovice podpořit a zaplatí půlku nákladů z peněz Státního fondu dopravní infrastruktury. „Tato částka je společným konsenzem,“ řekl Jemelka.

Tím, že auta pojedou po dálnici do Fryštáku a následně po přivaděči a obchvatu Zálešné, se mohou vyhnout centru Zlína, které je dopravou dlouhodobě přetížené. Pozitivně to tak pocítí obyvatelé krajského města, kde vede tranzitní doprava přímo přes jeho centrum.