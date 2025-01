Ve Zlíně brzy začne jezdit šest aut Senior taxi, pomohou lidem nad 75 let

„Ne všichni starší spoluobčané zvládnou cestovat veřejnou dopravou a právě jim chceme usnadnit situaci, kterou ostatní považují za samozřejmost,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Senior taxi již mají v řadě jiných měst v kraji, Zlín jej však ještě nezavedl. Radnice to v minulosti zdůvodňovala tím, že zde funguje hustá síť MHD. Teď však názor změnila. Podle náměstka primátora pro oblast sociálních věcí a péče o zdravotně postižené Vojtěcha Volfa hrálo roli i zdražení taxislužeb.

„Pokud dříve stálo taxi 79 či 99 korun, nedávalo Senior taxi velký význam. Za poslední roky však cena taxi vzrostla na zhruba 150 korun za jednu jízdu a to už je hodně,“ podotkl Volf.

Zlín se inspiroval řešením, které zvolili v Pardubicích. Začínali tam s jedním autem a obliba Senior taxi se postupně zvedla tak, že nyní jich mají šest. „My chceme na úvod mít hned šest vozů s tím, že čtyři z nich budou k dispozici dopoledne, kdy senioři jezdí nejčastěji,“ popsal Volf. „Pokud bude o službu zájem, počet aut se může v budoucnu rozšířit.“

Provozní doba bude v pracovní dny od 6 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od 6:30 do 12 hodin. Jedna jízda vyjde na 40 korun a využít ji půjde maximálně čtyřikrát za měsíc. Každý uživatel si může vzít do auta zdarma i jednoho člověka jako doprovod.

Věková hranice 75 let, kterou magistrát stanovil, je nejvyšší v regionu. Uherský Brod má 70 let, další města jako Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín nebo Rožnov pod Radhoštěm ji drží na 65 letech.

„Diskutovali jsme o tom na radě, já jsem byl pro nižší hranici, ale nakonec převážilo rozhodnutí stanovit tento věk,“ řekl Volf s tím, že MHD ve městě mají zdarma senioři starší 80 let. „U Senior taxi to bude posunuté ještě o pět let níže.“

Město vyjde novinka na dva miliony korun ročně. Zájemci o poskytování služby mohou podávat nabídky do úterý 28. ledna.

Zájem o cenově zvýhodněnou přepravu seniorů v kraji roste. Například ve Valašském Meziříčí ji za rok fungování využívá 674 lidí.

„Vzhledem k tomu, že služba dokáže snáze obsloužit sídliště i vzdálenější lokality města, kam nezajíždí velké autobusy MHD zdarma, je hojně využívána,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Ve Vsetíně ji mají přes šest let a uživatelů je kolem 2 400.